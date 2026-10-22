Secretaría del Bienestar reporta 42.8 millones de beneficiarios; inversión superior a un billón de pesos

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que 42.8 millones de personas reciben actualmente alguno de los programas sociales del Gobierno de México, mientras que la inversión destinada al bienestar de la población superará el billón de pesos al cierre de 2026.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria sostuvo que la política social de la Cuarta Transformación busca garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de la población.

“Hoy son más de 42.8 millones de mexicanas y mexicanos quienes reciben un programa para el bienestar”, afirmó Leticia Ramírez Amaya, al señalar que esta cifra representa 10.7 millones más de derechohabientes que en 2025.

Ante las y los legisladores de la 66 Legislatura, Leticia Ramírez Amaya defendió el alcance de los programas sociales y aseguró que su objetivo es priorizar a los sectores históricamente excluidos.

“Servir al pueblo de México es un acto de amor”, expresó al inicio de su intervención, en la que presentó los principales resultados de la dependencia durante el último año.

Leticia Ramírez Amaya también atribuyó la reducción de la pobreza al aumento del salario mínimo, al fortalecimiento de la inversión pública y privada y a las transferencias sociales. En ese contexto, afirmó que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en seis años.

Uno de los principales rubros expuestos fue la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que cuenta con casi 14 millones de derechohabientes y representa una inversión social anual cercana a los 527 mil millones de pesos.

Leticia Ramírez Amaya destacó que el apoyo se entrega a todas las personas a partir de los 65 años y lo presentó como un reconocimiento a la trayectoria laboral y al esfuerzo de este sector de la población.

Leticia Ramírez Amaya también resaltó la pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, que actualmente cuenta con 2.8 millones de beneficiarias y una inversión social de 57 mil millones de pesos en su primer año, de acuerdo con las cifras presentadas durante la comparecencia.

Leticia Ramírez Amaya señaló que este apoyo busca reconocer las labores de cuidado y las contribuciones de las mujeres a las familias y a la sociedad.

En materia de atención a la salud, la secretaria destacó el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual cerca de 20 mil profesionales han realizado 27 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Explicó que las visitas tienen como finalidad prevenir y detectar oportunamente enfermedades, así como acercar a la población a los servicios médicos.

Asimismo, informó que 1.8 millones de personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un presupuesto superior a los 36 mil millones de pesos.

De acuerdo con los datos expuestos, la cobertura contempla a personas de cero a 29 años en todo el país, mientras que, mediante convenios con 24 entidades federativas, se extiende a personas de entre 30 y 64 años.

La dependencia también apoya la rehabilitación de niñas y niños con discapacidad. El programa beneficia a 28 mil menores atendidos en 24 centros de rehabilitación ubicados en 20 entidades, donde se han proporcionado 6.3 millones de terapias gratuitas.

En materia migratoria, Leticia Ramírez Amaya destacó la participación de la dependencia en la estrategia México te Abraza, coordinada con la Secretaría de Gobernación para atender a mexicanos repatriados desde Estados Unidos.

Leticia Ramírez Amaya indicó que, hasta el 13 de agosto de 2026, se habían otorgado más de 1.5 millones de servicios dentro de la estrategia. También señaló que se entregaron más de 207 mil tarjetas a mexicanos repatriados para cubrir gastos inmediatos de traslado y alimentación.

Al concluir su intervención, Ramírez Amaya defendió la continuidad de los programas sociales como parte de una política pública que, sostuvo, abarca distintas etapas de la vida y busca garantizar mejores condiciones para la población mexicana.

🔴 EN VIVO / Comparecencia de la Secretaria de @bienestarmx, Lic. Leticia Ramírez Amayahttps://t.co/qlDMqwPa2s — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 22, 2026

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