Recibe Monreal a Leticia Ramírez previo a comparecencia ante diputados para explicar prioridades del Bienestar

En la imagen el legislador y la Secretaria federal.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio la bienvenida a Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, quien compareció ante comisiones legislativas para dialogar sobre las acciones y prioridades del sector.

A través de sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que el encuentro permitirá revisar las políticas impulsadas por la dependencia para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

“Su comparecencia ante comisiones nos permitirá dialogar sobre las acciones y prioridades del sector para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas”, publicó Monreal.

La comparecencia forma parte de los ejercicios de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, en los que las y los legisladores pueden conocer las estrategias, avances y retos de la política social del Gobierno federal.

Se prevé que el diálogo permita abordar las prioridades de la Secretaría de Bienestar y las acciones dirigidas a los sectores de la población que reciben apoyo de los programas sociales.

En la @Mx_Diputados recibimos con gusto a Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar. Su comparecencia ante comisiones nos permitirá dialogar sobre las acciones y prioridades del sector para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas. pic.twitter.com/2HDw9sWvt7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 22, 2026

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