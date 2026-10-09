Ricardo Monreal anticipa fuerte debate por Ley de Ingresos en Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados se prepara para una semana de intensas negociaciones y debates en torno al Paquete Económico en materia de ingresos, con la discusión de la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal, la Ley de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta, informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro.

El legislador explicó que la Comisión de Hacienda y Crédito Público ya se declaró en sesión permanente y distribuyó entre sus integrantes los proyectos de dictamen de los principales instrumentos fiscales, por lo que prevé reunirse el próximo lunes para deliberar y, en su caso, aprobarlos y turnarlos al Pleno esa misma tarde.

“Esos tres instrumentos y la Miscelánea ya tienen el proyecto de dictamen los miembros de la Comisión, y la idea es que el lunes próximo se reúna la Comisión para deliberar, discutir y, en su caso, aprobar estos instrumentos jurídicos”, señaló.

Monreal adelantó que la discusión en el Pleno podría extenderse durante tres días. La previsión es sesionar martes y miércoles y, de ser necesario, convocar también el jueves para desahogar y votar el paquete de disposiciones en materia de ingresos.

El coordinador morenista recordó que la Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 20 de octubre para concluir el trámite, por lo que la intención es aprobar los dictámenes antes de ese plazo y enviarlos al Senado de la República, donde deberán continuar el proceso legislativo correspondiente.

“Tenemos una fecha fatal que concluye el 20, queremos terminar antes para enviarla al Senado y el Senado haga lo propio”, afirmó.

El proceso incluye la revisión de los instrumentos que establecen las disposiciones fiscales y los ingresos públicos para el siguiente ejercicio, antes de que la Cámara de Diputados entre de lleno en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, que determina la distribución del gasto público.

Monreal destacó que ambos componentes constituyen los principales instrumentos económicos y financieros del Estado mexicano: primero se define el marco de ingresos y, posteriormente, se discute la asignación de los recursos presupuestarios.

En cuanto a las reservas y propuestas de modificación a los dictámenes, el diputado indicó que algunas se están desahogando en comisiones, mientras que otras se discutirán directamente en el Pleno, sin precisar cuáles ni anticipar acuerdos definitivos.

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JVR