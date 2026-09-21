Citan a Hacienda para analizar paquete fiscal

Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sesión ordinaria el 14 de septiembre.

LA COMISIÓN de Hacienda y Crédito Público (CHCP) de la Cámara de Diputados acordó citar a reuniones de trabajo a cuatro funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de analizar los temas relacionados con el Paquete Económico 2027 y las perspectivas de las finanzas públicas.

El encuentro se tiene programado el martes 22 de septiembre, fecha que determinó la Junta Directiva de la CHCP, en el salón de Protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los funcionarios convocados son María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público; Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos; Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación (PFF).

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60 minutos se contemplan para la exposición

El acuerdo establece que la reunión será encabezada por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, quien dará la bienvenida a los funcionarios.

Los representantes de la SHCP realizarán las exposiciones de la información solicitada por los legisladores. Después de sus intervenciones, los grupos parlamentarios realizarán una primera ronda de preguntas a los funcionarios, con la participación de un legislador por cada bancada. Cada representante parlamentario dispondrá de cinco minutos para formular sus cuestionamientos.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sesión ordinaria el 14 de septiembre. ı Foto: Especial

Además, la Cámara de Diputados anunció que perfila aprobar, entre el 14 y 15 de octubre, la Ley de Ingresos y su paquete de iniciativas y adelantó que próximamente también llamará a los subsecretarios de Hacienda, del SAT y de la Procuraduría Fiscal de la Federación para que expliquen con detalle, como lo hacen cada año, el Paquete Económico 2027 contemplado.