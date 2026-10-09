Diputados prevén discutir y votar Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal entre martes y jueves: Monreal

El Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

La Cámara de Diputados prevé una semana de intensa actividad legislativa para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea Fiscal y otros ordenamientos que integran el paquete económico en materia de ingresos, informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena.

El legislador explicó que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que ya se declaró en sesión permanente, recibió los proyectos de dictamen de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el propósito de deliberarlos y, en su caso, aprobarlos el próximo lunes.

La intención, detalló, es que los documentos sean enviados esa misma tarde al Pleno para comenzar su discusión y votación entre el martes y el miércoles. Si los trabajos legislativos se prolongan, la Cámara sesionará también el jueves para concluir el análisis del paquete de ingresos.

“Vamos a tener discusión y, en su caso, aprobación los tres días de la semana: martes y miércoles, y si no terminamos el miércoles, vamos a celebrar sesión el jueves para todo el Paquete Económico en materia de Ingresos”, señaló.

Monreal recordó que la Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y remitirla al Senado de la República, donde deberá continuar el proceso legislativo correspondiente.

El coordinador morenista sostuvo que la intención es concluir los trabajos antes de ese plazo, a fin de que la Cámara alta disponga de tiempo para revisar y resolver sobre los ordenamientos fiscales y de ingresos.

Una vez que se aprueben estas disposiciones, el siguiente paso será la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el que se determina la distribución del gasto público para el siguiente ejercicio fiscal.

El legislador consideró que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos constituyen dos de los principales instrumentos económicos y financieros del Estado mexicano, debido a que establecen, respectivamente, los recursos que se prevé obtener y el destino del gasto público.

En la agenda legislativa también está prevista la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante comisiones de la Cámara de Diputados, programada para este viernes.

Sobre las reservas presentadas a los dictámenes, Monreal indicó que algunas se están desahogando en comisiones, mientras que otras serán discutidas directamente en el Pleno, por lo que todavía habrá debate durante el proceso de aprobación.

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FGR