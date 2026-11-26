La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la Administración de Control de Drogas (DEA) incurrió en injerencia con la apertura de la línea para recibir denuncias contra el Cártel de Sinaloa y sobre presuntos vínculos de funcionarios con dicha organización criminal.

Cuestionó cómo tomaría el gobierno de Donald Trump si México hiciera lo mismo para recibir denuncias sobre la corrupción en aquel país.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo verían los gobiernos de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, sostuvo.

Además, señaló que la DEA debería de concentrarse en cubrir con su tarea dentro del territorio estadounidense, para combatir la venta ilegal de fentanilo, droga que tiene sumido a ese país en una crisis de adicción, pero sobre todo cómo es que algunos de sus propios

Durante su conferencia matutina, la mandataria expuso una nota informativa que expuso cómo agentes de la misma agencia norteamericana no han accionado para el desmantelamiento de las redes de negocio que hay en Estados Unidos para mover esta droga, y que además terminó por revelar que su personal se coludió para permitir el ingreso de miles de pastillas de fentanilo a su país.

Claudia Sheinbaum Pardo consideró que este hecho es un “Rápido y furioso de fentanilo”, asemejándolo con el operativo que montó el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa para ingresar armamento a México que terminó por fortificar las capacidades de la delincuencia organizada.

“Un rápido y furioso de Fentanilo, nada más que en Estados Unidos. ¿Dónde está la acción de la DEA. Como hemos dicho muchas veces: ¿Qué a poco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas? Pues de ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga? ¿Dónde queda el dinero de la distribución y la venta de droga de fentanilo ilegal en Estados Unidos?”, cuestionó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comparó que en México se han emprendido acciones para desmantelar laboratorios de metanfetamina, incautar pastillas de esta misma droga y se han concretado detenciones relevantes de la delincuencia organizada que han costado la vida de militares mexicanos y que, además, se cumplió con el envío de más de 90 criminales de alto perfil.

“Hemos bajado los homicidios del prácticamente 50%. Enviamos 94 delincuentes de Estados Unidos y trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de México y al mismo tiempo apoyamos para la disminución de la de drogas ilegales en Estados Unidos. Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese contexto, subrayó que en México actúan sus propias autoridades, por lo que recomendó a la DEA prestar atención a lo que ocurre en su propio país.

“Ahora resulta que dispone de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA en Estados Unidos algo que ocurre en México. Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad. Entonces, deberían de poner mucha atención del otro lado de la frontera”, declaró.

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FGR