El director de la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) informó la habilitación de canales para recibir información sobre narcotraficantes y funcionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales en el estado de Sinaloa.

A través de la red social X, Terrance Cole informó a quienes deseen aportar datos que las líneas son confidenciales y los reportes pueden ser anónimos.

“Tu información importa. Tu identidad y seguridad importan. Si tienes información, conéctate con la DEA a través de los canales de reporte designados”, instó Cole.

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Terrance Cole, director de la DEA. ı Foto: Captura de video

Para Sinaloa, la agencia estadounidense puso a disposición los medios de contacto:

WhatsApp y Signal : +1-858-298-5670

Threema : ID PTJ4HS3J

Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov

“Juntos, podemos exponer la corrupción, interrumpir redes financieras, desmantelar organizaciones narcoterroristas y proteger a nuestras comunidades”, señaló Cole, quien adelantó que la DEA también habilitará canales para recibir información relacionada con el estado de Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

DEA insiste en exhibir a funcionarios

El pasado 23 de noviembre, Terrance Cole reiteró que Estados Unidos mantendrá el intercambio de información con otros países para identificar y exhibir a funcionarios que colaboren con organizaciones criminales.

“Aquellos que conspiran con terroristas y amenazan nuestra seguridad nacional serán llevados ante la justicia”, expresó en la red social X, luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, ocurrida el pasado 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa.

“De una forma u otra, se hará justicia”, advirtió el funcionario estadounidense.

... y en México, reconocen corrupción e impunidad en Sinaloa

En la misma fecha, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció que grupos criminales operaron con impunidad en Sinaloa bajo el amparo y omisión de distintas autoridades.

Al lamentar la muerte de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de la organización Beltrán Leyva, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, el secretario se refirió a “quienes durante años sembraron violencia” en las calles:

“... pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que simplemente por omisión permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”, señaló.

🚨 OJO: HARFUCH RECONOCE QUE CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES permitió impunidad de criminales en #Sinaloa.



El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch), reconoció en la 'mañanera' de la presidenta @Claudiashein que autoridades se dejaron corromper y otras fueron omisas… pic.twitter.com/BQQdfI9bKV — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 23, 2026

Cuestionado sobre si “Chapo Isidro” actuó con impunidad debido a la corrupción de funcionarios en Sinaloa, García Harfuch señaló que “no solo” él, aunque pidió no especular al respecto y esperar los resultados de las investigaciones.

“... si hubiera algo, pues esta información apenas está en proceso, tendríamos que analizar si hay algunos indicios que nos puedan dar información al respecto. Pero para no especular, tendríamos que esperar qué es lo que resulta, y ya FGR [Fiscalía General de la República] nos dará a conocer las declaraciones de los detenidos, los indicios que encontraron en las casas, las órdenes de cateo, etcétera.”, respondió durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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cehr