Tatiana mantiene suave presión

Por si la coyuntura reciente nos hace olvidar un poco que Morena sigue sin resolver sus tirones internos rumbo al 2027, desde Nuevo León, Tatiana Clouthier volvió a aparecer para recordar que no ha quitado su dedo del renglón contra la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena. La exsecretaria de Economía colgó ayer un video en sus redes que, nos dicen, difícilmente puede leerse como un paso hacia la aceptación. Después de tres semanas de encuentros con ciudadanos, la “tía Tatis” aseguró que la gente quiere que llegue la transformación y “que nuestros gobernantes dejen de robar y de mentir”. Pero dejó otra frase para quienes ya daban por cerrado el capítulo de su aspiración: “Escucharlos me lleva a pensar mi participación”. Dicen quienes la siguen de cerca que puede que esta máxima ya no sólo radique en insistir que la coordinación guinda no se convierta automáticamente en candidatura a la gubernatura, sino en una señal de que en función de su presencia territorial pueda estar cerca una decisión todavía más radical, como competir sin la bandera de la 4T, ¿será?