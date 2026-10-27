También los de casa

Quien sorprendió al elevar su apuesta de señalar vínculos de políticos con el narco fue la senadora priista Paloma Sánchez, a quien varios anotan como posible aspirante a la gubernatura de Sinaloa por el tricolor. Y es que resulta que la legisladora que, nos recuerdan, ha llevado marcaje personal contra su compañero morenista Enrique Inzunza —por las acusaciones en su contra desde EU—, aseguró ayer que su activismo en esta materia no sólo está dedicado a los guindas, sino también ¡a los integrantes de su propio partido!, pues ella, dijo, no está para defender a nadie. Y ahí no está lo más fuerte, porque Paloma afirmó que conoce a personas que le confesaron directamente ese tipo de relaciones. Dicen que después de estos dichos, la legisladora se ha puesto en zona complicada, pues al admitir que cuenta con información de primera mano, lo lógico sería que la revele, para ayudar a esclarecer hechos y responsabilidades. Porque decir que el señalamiento va parejo, incluidos los de casa, pone una vara que ella misma deberá sostener cuando aparezcan nombres y apellidos. Pendientes.