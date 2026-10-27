CSP pide auditar al INE pese a salida de Taddei

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no elimina la necesidad de auditar e investigar las presuntas irregularidades en la contratación de servicios y el manejo de recursos del organismo. Además, consideró que la decisión de separarse del cargo fue “muy buena”, ante los señalamientos de posibles contrataciones irregulares.

“Tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría, para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE. Creo que ella toma una buena decisión de separarse del cargo”, declaró.

La mandataria pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determine si Taddei estuvo involucrada en presuntas irregularidades o si existen otros funcionarios responsables. “Que señale si es que, en efecto, ella está involucrada o no. Y si no, si hay otros servidores públicos del INE, pues también”, instó.

El Dato: La Fiscalía de Sonora informó que no cuenta con denuncias contra Taddei y precisó que corresponde al órgano electoral estatal informar sobre posibles investigaciones.

Sheinbaum Pardo destacó que, con la renuncia, no fue necesario que el Congreso interviniera para remover a la consejera presidenta. Añadió que ahora corresponde elegir a quien encabezará el organismo electoral.

“Entonces, cuando se encuentra un señalamiento, hay que actuar. Y, afortunadamente, aquí ni siquiera tuvo que proceder el Congreso, la presidenta del INE toma la decisión de separarse del cargo, y eso ayuda a la institución. Y que se elija a la persona que el Congreso considere la mejor persona para dirigir los destinos del Instituto Nacional Electoral en este proceso electoral”, señaló.

Aunque la renuncia ocurre en medio de los preparativos para las elecciones de 2027, la Presidenta descartó que represente una crisis para el proceso electoral. Recordó que existen reglas y procedimientos para designar a una nueva persona al frente del INE.

“Entonces, tiene que decidir el Congreso, igual que se decidió, igual que se ha decidido siempre. Y hay un procedimiento muy estricto para elegir a la o el presidente del INE y a los consejeros. Entonces, la democracia no está en riesgo; al contrario, la democracia se fortalece siempre”, dijo.

Asimismo, consideró que la salida de Taddei contribuye a evitar que persistan dudas sobre la integridad del organismo, pues permite investigar y aclarar los señalamientos de presunta corrupción.

Por otra parte, Sheinbaum reprobó las burlas y los comentarios sobre la vida personal de Taddei que políticos de oposición y usuarios de redes sociales difundieron durante el fin de semana, en medio de las acusaciones relacionadas con el uso de recursos del INE.

La mandataria pidió distinguir entre las investigaciones sobre posibles abusos o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública y los ataques personales contra una mujer. Sostuvo que las críticas deben centrarse en sus decisiones como servidora pública y no convertirse en agresiones misóginas.

“Por otro lado —y creo que es importante decirlo—, durante el fin de semana también vimos una degradación muy grande de la oposición. Esta burla misógina, machista, tampoco puede permitirse, porque es muy cobarde quien agrede a una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales. Y eso tampoco debe ser parte de la política mexicana; eso hay que ponerlo muy claro, porque si no, todo se permite, y no creo que eso deba celebrarse, ni mucho menos”, expresó.

Senado urge a una “cirugía radical” contra corrupción

| Por Tania Gómez |

higinio martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, llamó a la Jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, a emprender medidas más radicales contra la corrupción, luego de las denuncias sobre la actuación de la consejera titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y ante la renuncia al cargo que presentó ayer.

“Es el momento de definiciones sobre este lamentable cáncer. La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la fuerza legal, política y toda la autoridad moral para poner un alto a esto. Urge su programa anticorrupción”, sostuvo el senador en un posicionamiento público.

Asimismo, el legislador de Morena pidió a Sheinbaum Pardo avanzar en su combate a la corrupción y aplicar medidas de mayor alcance. Afirmó que la mandataria encontraría respaldo social si profundiza esa política.

“La Presidenta debe saber que existen millones de personas que le aplaudirían, que la respaldarían y la fortalecerían si continúa con su combate a la corrupción y con medidas más radicales”, expresó.

7 Empresas proveedoras de material electoral, bajo la lupa

En ese contexto, Martínez Miranda insistió en que el combate a las irregularidades en el servicio público requiere decisiones de fondo y reconoció que enfrentar la corrupción representa una tarea compleja.

“No soy ingenuo, ni un soñador, ni me cubre un manto absoluto de pureza; sé que es difícil la lucha contra la corrupción, pero estoy convencido de que este país requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas”, afirmó.

Cuestionó que sean los periodistas quienes investiguen y documenten presuntos actos de corrupción de gobernantes y funcionarios públicos, y señaló que las denuncias recientes relacionadas con el INE deben llevar a una reflexión sobre el manejo de recursos públicos.

“Las denuncias que en estos días se hicieron sobre la actuación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y su renuncia que se espera presente este lunes al cargo de la máxima autoridad del Instituto Electoral, tienen que llevarnos a reflexionar sobre la terrible enfermedad que no acaba de curar: la corrupción, el despilfarro, los enjuagues económicos y la ambición desmedida por el dinero público”, escribió.