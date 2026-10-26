Movimiento Ciudadano exige observadores ciudadanos para elegir nueva presidencia del INE

Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, llamó a permitir la participación de universidades, organizaciones civiles, barras de abogados y especialistas en el proceso de designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

El dirigente emecista propuso conformar un comité de expertos que acompañe la designación a cargo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de vigilar el procedimiento y proponer perfiles para ocupar la presidencia del organismo electoral.

“Es momento de convocar a las universidades de México, también a las sociedades de alumnos para que sean observadores del proceso de designación de la Cámara de Diputados de una nueva consejería del INE”, planteó.

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Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

Máynez acusa a Morena de ‘imponer consejerías a modo’

En un mensaje en video, Álvarez Máynez sostuvo que la crisis del instituto es consecuencia de prácticas de reparto de cargos y presuntos actos de corrupción.

“La crisis que atraviesa el INE no nació hoy, nació cuando Morena traicionó su compromiso de renovar las instituciones”, afirmó, y señaló que, pese a tener la posibilidad de modificar esas prácticas, Morena ha buscado “imponer consejerías a modo”.

El dirigente de Movimiento Ciudadano también cuestionó la actuación del INE frente a presuntas irregularidades en procesos electorales y campañas anticipadas de aspirantes de Morena, así como la fiscalización de los recursos utilizados para promover sus actividades políticas.

“Necesitamos un INE que ponga fin a las campañas ilegales y anticipadas de Morena. Necesitamos un INE que ya no simule contratos con empresas favorecidas por los gobiernos de Morena”, declaró.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el 5 de marzo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Álvarez Máynez sostuvo que el relevo en la presidencia del INE no debe limitarse al cambio de una persona, sino que debe servir para revisar el funcionamiento del organismo y garantizar su independencia frente al poder político.

“No necesitamos un INE al servicio de la Presidenta de México. Necesitamos un INE al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos de México”, expresó.

Por ello, pidió que universidades, sociedades de alumnos, organizaciones de la sociedad civil, barras de abogados e instituciones especializadas participen como observadores y contribuyan a identificar perfiles para la nueva presidencia.

La propuesta, explicó, contempla integrar un comité de expertos para construir consensos entre partidos políticos, sin intervenir en la vida interna del instituto.

“Este es un momento para hacer un alto en el camino para que todos saquen las manos del INE. Para dejar que el INE sea un instrumento de la ciudadanía y de los ciudadanos, no de quienes tengan el poder en México”, concluyó.

Morena tuvo todo el poder para transformar al INE y decidió no hacerlo.



Hoy, la presidenta de México tiene una nueva oportunidad. Le hacemos un respetuoso llamado y también una propuesta: pic.twitter.com/GVJWa2PKyM — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 26, 2026

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cehr