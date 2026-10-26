Higinio Martínez exige a Sheinbaum una ‘cirugía radical’ contra corrupción tras caso Taddei

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a emprender una “cirugía radical” para combatir la corrupción, luego de las denuncias sobre la actuación de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y ante la renuncia al cargo que se espera presente este lunes.

“Es el momento de definiciones sobre este lamentable cáncer. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la fuerza legal, política y toda la autoridad moral para poner un alto a esto. Urge su programa anticorrupción”, sostuvo el senador en un posicionamiento público.

Martínez Miranda cuestionó que sean los periodistas quienes investiguen y documenten presuntos actos de corrupción de gobernantes y funcionarios públicos, y señaló que las denuncias recientes relacionadas con el INE deben llevar a una reflexión sobre el manejo de los recursos públicos.

“Las denuncias que en estos días se hicieron sobre la actuación de la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y su renuncia que se espera presente este lunes al cargo de la máxima autoridad del Instituto Electoral, tienen que llevarnos a reflexionar sobre la terrible enfermedad que no acaba de curar: la corrupción, el despilfarro, los enjuagues económicos y la ambición desmedida por el dinero público”, escribió.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el pasado 17 de septiembre ı Foto: Cuartoscuro

Higinio Martínez pide a Presidenta actuar contra la corrupción

El legislador de Morena pidió a la Presidenta avanzar en su combate a la corrupción y aplicar medidas de mayor alcance. Afirmó que la mandataria encontraría respaldo social si profundiza esa política.

“La Presidenta debe saber que existen millones de personas que le aplaudirían, que la respaldarían y la fortalecerían si continúa con su combate a la corrupción y con medidas más radicales”, expresó.

El pronunciamiento se da en medio de los cuestionamientos sobre la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE y de la expectativa por su eventual renuncia.

En ese contexto, Martínez Miranda insistió en que el combate a las irregularidades en el servicio público requiere decisiones de fondo y reconoció que enfrentar la corrupción representa una tarea compleja.

“No soy ingenuo, ni un soñador, ni me cubre un manto absoluto de pureza; sé que es difícil la lucha contra la corrupción, pero estoy convencido que este país requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas”, afirmó.

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cehr