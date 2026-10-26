México niega que países de la ONU respalden resolución sobre desapariciones

Un memorial con fotografías de personas desaparecidas sobre Paseo de la Reforma, en Ciudad de México.

El gobierno de México rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la aplicación del Artículo 34 de la Convención Internacional y aseguró que ningún Estado miembro promovió una iniciativa para impulsar una resolución de la Asamblea General sobre el caso mexicano.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa Martínez, fijaron la postura oficial luego de que el Comité reiterara su petición para que la situación de las personas desaparecidas en México sea examinada por la Asamblea General.

En una fotografía ilustrativa, el Salón de la Asamblea General de la ONU. ı Foto: Reuters

El pasado 20 de octubre, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU el informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México y reiteró la necesidad de que el caso sea examinado por el organismo internacional.

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El Comité sostiene que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática en México.

El Artículo 34 permite al Comité llevar un asunto ante la Asamblea General, por conducto del secretario general de la ONU, cuando recibe información fundamentada que apunta a esa práctica generalizada o sistemática en un Estado parte.

Ante este escenario, Medina Padilla afirmó que ningún país respaldó una iniciativa para promover una acción o resolución sobre México.

“Ningún Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas presentó una solicitud ni promovió iniciativa alguna para impulsar una acción o resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el caso de México” Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos



Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, en una fotografía ilustrativa. Foto|Cuartoscuro

Delegaciones no coincidieron con interpretación de Comité de la ONU

Por su parte, Ochoa Martínez aseguró que durante el diálogo internacional las delegaciones no coincidieron con la interpretación del Comité y descartó que la Asamblea General emprenda acciones posteriores.

“La Asamblea General se limitó a escuchar al presidente del Comité, sin que absolutamente ningún país coincidiera con la visión del Comité. Consecuentemente, no se prevé ninguna acción posterior por parte de la Asamblea General”, declaró.

El funcionario añadió que la única referencia explícita a la activación del Artículo 34 destacó la contribución de México al trabajo del Comité y al sistema internacional de derechos humanos.

Pese al rechazo a la interpretación jurídica del organismo, el subsecretario de la Cancillería reconoció el impacto de las desapariciones y afirmó que su atención es una de las prioridades del Estado mexicano.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad específica de alinear y movilizar los recursos del sistema internacional para fortalecer las labores de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia”, explicó.

“El Estado mexicano no ordena, no permite ni tolera la desaparición de personas” Enrique Ochoa Martínez, subsecretario de la SRE



Ambos funcionarios reiteraron la disposición del gobierno de México para mantener la cooperación con organismos internacionales en materia de derechos humanos.

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cehr