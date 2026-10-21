Aún hay 120 mil sin localizar

Presidente del Comité de la ONU exige aclarar localización de 16 mil desaparecidos en México

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada pidió verificar los resultados y conocer qué ocurrió con las personas reportadas como localizadas durante el último año

Aspecto de la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Aspecto de la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas Foto: David Patricio
Por:
Elizabeth Hernández

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, pidió esclarecer la identidad de las 16 mil personas desaparecidas que presuntamente fueron localizadas en México durante el último año, así como confirmar si regresaron con sus familias o si estas recibieron información sobre su paradero.

Tras su intervención ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, Albán reconoció la posibilidad de que México haya conseguido avances en la búsqueda de personas desaparecidas, aunque condicionó cualquier reconocimiento a la confirmación de los resultados.

“Si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16 mil personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar”, expresó a través de un mensaje en redes sociales. El especialista también recordó que más de 120 mil personas permanecen sin localizar, por lo que pidió mantener las labores de búsqueda.

TE RECOMENDAMOS:
Senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, exhibió la supuesta petición a la Cancillería.
Tras polémica de senadora Malú Mícher

Exhiben petición de senadores de Morena a la SRE para usar salón oficial del AICM

Albán sostuvo que los posibles avances responden a la constancia de las familias y a la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que el Comité puso en marcha ante la situación del país.

Mediante su pronunciamiento, el especialista aclaró el alcance de las declaraciones que presentó ante Naciones Unidas y reiteró que los resultados de las acciones gubernamentales no eliminan las obligaciones de los organismos internacionales frente a la crisis.

En particular, recordó que el Comité remitió en abril de 2026 la situación de México a la Asamblea General, instancia que deberá analizar el caso y determinar si corresponde adoptar medidas adicionales.

Para el presidente de ese órgano, la eventual localización de miles de personas tampoco exime a Naciones Unidas de examinar los hechos ni de actuar frente a la información que recibió sobre las desapariciones forzadas en territorio mexicano.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
César Jáuregui renunció a su cargo el 27 de abril de 2026 tras el escándalo conocido como el CIAGate.
Esto se sabe

Jueza que ordenó captura de César Jáuregui renunció al cargo, revela su defensa


Google Reviews