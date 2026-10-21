Jueza que ordenó captura de César Jáuregui renunció al cargo, revela su defensa

César Jáuregui renunció a su cargo el 27 de abril de 2026 tras el escándalo conocido como el CIAGate.

La jueza que libró la orden de aprehensión federal contra el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, renunció a su cargo después de que las autoridades ejecutaron el mandamiento judicial, reveló su abogado defensor, Héctor Villasana, quien aseguró que otro juzgador asumió el expediente por el delito de traición a la patria.

El litigante explicó que durante la audiencia del martes 20 de octubre conoció la salida de la funcionaria judicial, sin que hasta el momento tenga información sobre las circunstancias de su renuncia. “Se nos mostró el oficio que exclusivamente decía que ella había renunciado a su cargo”, afirmó.

Villasana señaló que la defensa esperaba comparecer ante la misma juzgadora que autorizó la captura, pero el cambio de autoridad modificó esa situación. Precisó que recibió la notificación correspondiente durante la diligencia y que el documento únicamente comunicaba la separación del puesto.

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Respecto de la acusación por traición a la patria, el abogado sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) carece de elementos para demostrar que Jáuregui Moreno tenía conocimiento de la presencia de ciudadanos estadounidenses durante el operativo de El Pinal, en Chihuahua, donde posteriormente murieron dos extranjeros y dos agentes estatales.

“Les insisto, no hay un solo dato de prueba que así lo demuestre”, expresó al rechazar los señalamientos contra su representado.

César Jáuregui Moreno en imagen de archivo. ı Foto: Especial.

De acuerdo con el defensor, las investigaciones de las fiscalías federal y estatal únicamente permiten corroborar que los estadounidenses acudieron a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dentro del complejo C4 de Chihuahua, sin que existan registros de algún encuentro con el exfuncionario.

“No hay una reunión, no hay una bitácora, no hay un video”, afirmó Villasana, quien destacó la distancia entre ese inmueble policial y las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado.

El abogado también citó una conclusión que atribuyó a la FGR, con fecha del 18 de mayo de 2026, según la cual los mandos superiores no recibieron reportes sobre la presencia de los extranjeros y su intervención resultó “limitada, reservada y sin interacción, salvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación”.

Dicho documento, conforme a su exposición, establece que esas personas mantuvieron el rostro cubierto y no portaban armas, insignias de identificación ni uniformes tácticos durante su estancia.

Asimismo, aseguró que alrededor de 80 testimonios, entre ellos declaraciones de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en tareas de seguridad y resguardo, respaldan la versión de que los ciudadanos norteamericanos no intervinieron directamente en la operación.

“Las personas de origen norteamericano no tuvieron ningún tipo de participación activa en el operativo”, manifestó al referirse a las pruebas que, desde su perspectiva, contradicen la imputación federal.

En cuanto a la situación jurídica del ex fiscal, Villasana explicó que su cliente enfrenta dos procedimientos penales simultáneos. El primero continuará este jueves 22 de octubre, a las diez de la mañana, ante un juez de Chihuahua, quien deberá resolver si lo vincula a proceso por los delitos del fuero común.

Jáuregui Moreno comparecerá mediante videoconferencia desde el penal federal del Altiplano, mientras sus abogados participarán en la audiencia correspondiente desde territorio chihuahuense.

La audiencia federal por el delito de traición a la patria continuará el sábado 24 de octubre, a las 15:00 horas, en el penal del Altiplano. Por su parte, el defensor transmitió el agradecimiento de Jáuregui Moreno por las muestras de apoyo recibidas y aseguró que el exfiscal enfrentará ambos procesos judiciales hasta sus últimas consecuencias.

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MSL