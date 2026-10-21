Exhiben petición de senadores de Morena a la SRE para usar salón oficial del AICM

La senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, difundió una supuesta solicitud de la Mesa Directiva del Senado de la República a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para acceder al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El documento, con fecha del pasado 5 de octubre y firmado por el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Sibaja González, está dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez, a quien solicita que “se otorgue las facilidades necesarias” a los legisladores que viajan en avión “con motivo de la celebración de las sesiones” de la Cámara alta.

Sin embargo, el documento contiene errores y los nombres de las y los integrantes de la Mesa Directiva aparecen ilegibles o con letras deformes, lo que provoca sospechas sobre si fue elaborado con inteligencia artificial.

De acuerdo con el oficio difundido, la Secretaría Técnica habría solicitado a la Cancillería facilitar el acceso de los senadores de la Mesa Directiva al Salón de Protocolo del AICM, destinado a la atención de diplomáticos y altos funcionarios.

Anaya Mota aclaró que, pese a formar parte de ese órgano parlamentario, “yo no pedí nada, ellos mandan”. En la red social X, se deslindó de la petición, que atribuyó a integrantes de la bancada de Morena.

Documento publicado por la senadora Claudia Anaya, el 21 de octubre de 2026. ı Foto: X, @ClaudiAnaya

Exhiben petición tras reclamo de senadora de Morena

La difusión del documento coincide con las críticas que la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, de Morena, dirigió recientemente a Aeroméxico por los cambios en las condiciones de acceso a sus Salones Premier, limitado a determinados pasajeros internacionales y usuarios con tarjetas American Express o Inbursa y con membresía One Day Pass.

Por ello, la legisladora adelantó que buscaría una reunión con representantes de la aerolínea en el Senado para solicitar explicaciones, e involucró a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

No obstante, Aeroméxico informó que las modificaciones a las reglas de acceso a los Salones Premier entraron en vigor el 1 de septiembre de 2026.

Entre los cambios, estableció que los socios Platino, Platino Corporativo y Titanio pueden ingresar únicamente cuando viajan en vuelos internacionales, mientras que los vuelos nacionales en Clase Premier dejaron de incluir ese beneficio. Los pasajeros con itinerarios internacionales conservan el acceso en determinados vuelos nacionales de conexión incluidos en la misma reservación.

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cehr