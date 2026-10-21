Morena y MC condenan violencia de diputado del PRI

El senador de Morena Higinio Martínez condenó los actos violentos del diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lanzó agua sucia al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, durante su visita a la Cámara de Diputados, en alusión a las denuncias por la contaminación del agua en Guadalajara.

Advirtió que el fuero no protege a los legisladores para cometer delitos, mientras que el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, defendió el reclamo que motivó la protesta.

“No estamos para golpear. No estamos para insultar, aún y menos con los visitantes”, afirmó Martínez.

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El diputado priista lanzó el agua sucia el martes en referencia a las quejas de habitantes de Guadalajara por la mala calidad del líquido que reciben en sus hogares y los reclamos contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de MC.

Higinio Martínez Miranda, presidente de la mesa directiva del Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

Martínez llamó a los coordinadores parlamentarios a intervenir para evitar que estas conductas se repitan y sostuvo que las agresiones no tienen cabida en ninguna de las cámaras del Congreso.

“Esas actitudes violentas no caben en el Senado, no caben acá en diputados y no caben entre los integrantes”, señaló.

También advirtió que la inmunidad parlamentaria no debe servir como escudo ante posibles responsabilidades legales. “El fuero no es para cometer delitos, el fuero no te protege, no me protege para cometer delitos”, sostuvo.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, condenó la confrontación y expresó su solidaridad con Álvarez Máynez, quien, dijo, no cayó en la provocación.

“Nosotros reprobamos cualquier acto de violencia, lo condenamos enérgicamente, no es a partir de la violencia, de la provocación, como va a resolver y atender los múltiples problemas que tiene el país”, afirmó.

Castañeda consideró que estos episodios perjudican al Poder Legislativo y a la actividad política. “Yo creo que denigran el Congreso y denigran la política. La política es exactamente lo opuesto a la confrontación física”, señaló.

Sobre el problema del agua en Jalisco, celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la participación del Gobierno federal para atenderlo, pero pidió que el compromiso se concrete pronto.

“Ojalá que no quede en una declaración de la presidenta y que esto se pueda atender de manera inmediata”, dijo.

Añadió que obras como un acueducto y una planta de tratamiento podrían tardar un par de años, aunque consideró que el problema ya está siendo atendido.

En contraste, Manuel Añorve evitó condenar directamente la conducta de su correligionario y defendió la protesta por la contaminación del agua en Guadalajara.

“Puede gustar o no la forma de Mancilla, pero al final de cuentas él lo que manifestó es un reclamo de la gente de Jalisco y particularmente de Guadalajara”, declaró.

El senador Manuel Añorve Baños ı Foto: Facebook Manuel Añorve Baños

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LMCT