Estas son todas las peleas del priista Carlos Gutiérrez Mancilla en el Congreso

Carlos Gutiérrez Mancilla suma múltiples conatos de violencia en la Cámara de Diputados y el Senado en defensa de Alejandro Moreno.

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, sumó un nuevo incidente a su historial de enfrentamientos en el Congreso de la Unión. El hecho ocurrió en la Cámara de Diputados cuando el legislador priista increpó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

Gutiérrez Mancilla se ha caracterizado por asumir un rol de férreo defensor del dirigente de su partido, Alejandro “Alito” Moreno, participando de forma recurrente en conatos de violencia física y verbal en las instalaciones del recinto legislativo.

Carlos Gutiérrez Mancilla arrojó agua sucia e increpó a Jorge Álvarez Máynez en la Cámara de Diputados. ı Foto: Especial.

Mancilla vs Arturo Ávila

Uno de los episodios más graves registrados por el legislador ocurrió el 12 agosto de 2026 en el patio del Senado de la República, durante los trabajos de la Comisión Permanente.

En esa ocasión, el diputado enfrascó un enfrentamiento a empujones, jaloneos, manotazos e intentos de golpe contra el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila.

La confrontación inició cuando Mancilla encaró violentamente a Ávila a raíz del eventual proceso de desafuero impulsado contra Alejandro Moreno por Morena y la Fiscalía de Campeche.

Mientras otros legisladores intervenían para evitar agresiones físicas mayores, el vocero morenista le gritaba a Mancilla que era el “porro de Alito”. Tras la riña, Ávila anunció la preparación de una demanda por daño moral contra el priista.

Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) y Arturo Ávila (Morena), durante el enfrentamiento ı Foto: Cuartoscuro

Mancilla vs Zenyazen Escobar

El pasado 28 de mayo de 2026, el fallecido exdiputado de Morena, Zenyazen Escobar (1984-2026), y el priista Gutiérrez Mancilla protagonizaron un enfrentamiento verbal en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los reportes de la jornada legislativa, la confrontación de mayo escaló luego de que el legislador del PRI lanzara insultos contra Escobar, quien respondió retándolo a golpes en la tribuna, lo que obligó a la Mesa Directiva a exigir orden y madurez política a los integrantes del Pleno.

En tanto, el incidente generó críticas por la interrupción de la transmisión oficial del Canal del Congreso durante el altercado, hecho que fue calificado como un intento de censura por parte de la prensa y las audiencias presentes en el recinto parlamentario.

El diputado Zenyazen Escobar, tras retar a un priista que lo llamó “trepador”. ı Foto: Cuartoscuro y Captura de video

Mancilla vs Leonel Godoy

Además, la tensión en la Cámara Baja se vio acentuada un día previo cuando el propio diputado priista acusó desde la tribuna al morenista Leonel Godoy de estar vinculado al homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, provocando protestas de la bancada oficialista durante el debate de la reforma judicial.

El legislador priista también ha generado momentos de alta tensión en el Salón de Sesiones de San Lázaro durante los debates sobre reformas constitucionales.

En una de las sesiones ordinarias, Mancilla tomó la palabra e increpó de manera directa al diputado de Morena, Leonel Godoy, lanzando fuertes acusaciones.

El intercambio verbal, ocurrido el pasado 26 de mayo de 2026, derivó en un altercado que estuvo a punto de reventar la sesión ante los reclamos de la bancada mayoritaria.

Mancilla vs Noroña

Por otra parte, Gutiérrez Mancilla ha fungido como grupo de choque en los roces sostenidos por Alejandro Moreno con legisladores de otras fuerzas políticas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El pasado 27 de agosto de 2025, el ahora diputado priista participó activamente en los intercambios físicos y verbales registrados entre “Alito” Moreno y el legislador Gerardo Fernández Noroña, donde respaldó la postura de su dirigente mediante reclamos a la presidencia y manotazos.

Los priistas Alejandro Moreno, Carlos Mancilla y Alonso Erubiel se enfrentaron a Gerardo Fernández Noroña, ayer. Foto›Cuartoscuro

Además de los conatos de bronca, el diputado del Partido Revolucionario Institucional ha encabezado protestas de confrontación directa en el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante las discusiones del Presupuesto de Egresos de la Federación, Gutiérrez Mancilla subió a la tribuna para desplegar mantas y pancartas dirigidas contra la bancada de Morena y funcionarias como Luisa María Alcalde.

En esos actos acusó presuntos abusos y la red de influencias del partido Morena, lo que detonó constantes interrupciones, gritos y reclamos en el recinto.

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JVR