Diputado del PRI increpa a Jorge Álvarez Máynez por agua sucia en Jalisco; le grita ‘asesino’

Carlos Gutiérrez Mancilla arrojó agua sucia e increpó a Jorge Álvarez Máynez en la Cámara de Diputados.

Durante visita a la Cámara de Diputados

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), protagonizó otro altercado al increpar y arrojar agua sucia al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Las acciones iniciaron en las oficinas de la bancada de Movimiento Ciudadano, cuando Gutiérrez Mancilla, acompañado por la diputada priista Xitlalic Ceja, derramó agua sobre el logotipo institucional del grupo parlamentario.

Posteriormente, en la explanada situada entre los edificios E y F de la Cámara de Diputados, el legislador priista alcanzó a Álvarez Máynez.

En ese lugar, tomó agua contenida en jarras y se la arrojó al líder partidista y procedió a empujarlo e increparlo, desencadenando jaloneos entre los legisladores de ambas bancadas.

Durante el enfrentamiento, Gutiérrez Mancilla lanzó gritos al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, recriminándole: “¡Eres un cobarde, da la cara!”.

“¡Por tu culpa está muriendo la gente de Jalisco! ¡No se los van a perdonar, asesinos!”, agregó Carlos Gutiérrez.

Posteriormente, el diputado Gildardo López Astudillo intervino para contener al legislador del PRI e impedir que agrediera directamente al dirigente de MC.

Tras los hechos, Jorge Álvarez Máynez difundió un video que muestra el momento en que Ceja y Gutiérrez Mancilla aventaron el agua sucia en la sede legislativa de su partido.

En su mensaje, el dirigente calificó las agresiones y la protesta como “un montaje infame” y “una burla frente al problema real de la gente”.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua?



Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente.



Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. pic.twitter.com/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

Condenan violencia en la Cámara de Diputados

Ante lo sucedido, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó su condena a cualquier acto de violencia.

El legislador informó que sostuvo comunicación tanto con Gutiérrez Mancilla como con Álvarez Máynez, solicitando al priista conducirse con respeto, petición que fue aceptada.

Finalmente, Bolaños dio a conocer que la Mesa Directiva alista un pronunciamiento respecto a estos acontecimientos.

No es la primera vez

Este incidente se suma a otros hechos violentos que involucran al diputado priista en el ámbito legislativo. El pasado 12 de agosto previo, el legislador enfrentó en la explanada de la Cámara de Senadores al vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila.

De igual forma, el 26 de mayo, se retó a golpes con el extinto diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, en el marco de las discusiones sobre las reformas electorales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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JVR