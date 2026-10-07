Acuerdan Gobierno de Jalisco y alcaldes metropolitanos medidas para mejorar calidad del agua en la ciudad

Con el objetivo de atender la exigencia ciudadana sobre la problemática en la calidad del agua que llega a los hogares de la ciudad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, anunció medidas para mejorar calidad del líquido en la metrópoli tapatía.

Dicho anuncio se realizó en conjunto con las y los alcaldes metropolitanos quienes forman parte de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

“No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados. Como sabemos, hoy el problema ya no es el abasto de agua, sino la calidad con la que llega (...) Durante muchos años, se dejaron de hacer las inversiones necesarias para mantener actualizada la infraestructura dedicada a la potabilización del agua de la ciudad. Hoy nos toca atender este problema y lo hacemos con absoluta responsabilidad”, afirmó el Gobernador de Jalisco.

El mandatario jalisciense precisó que, a recomendación de expertos en el rubro, cesará el uso del agua del Sistema Antiguo, proveniente del Lago de Chapala, ante la presencia de descargas irregulares que ocasionan la mala calidad del agua, que llega desde la presa Las Pintas a los hogares de la ciudad.

“Si hacemos esto, podremos ver una mejora sustancial en la calidad del agua que recibe la ciudad en las próximas semanas. Este sistema aporta hasta 2.5 metros cúbicos por segundo, pero actualmente, solo empeora la calidad del agua que llega a las casas, proveniente de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle”, dijo Lemus Navarro.

A corto plazo, se implementará un esquema de rotación del servicio durante una primera etapa, con una duración estimada de seis meses, en lo que concluyen las obras del acueducto de desvío de La Calera, así como a la primera etapa de modernización de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.

Con estas obras se podrá prescindir del agua proveniente de la presa Las Pintas, cuando ésta no sea de buena calidad para la ciudadanía. De manera paralela, se trabajará en el saneamiento de dicha presa, así como del canal que la abastece.

El SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y los Municipios involucrados tomarán medidas para que la afectación en el servicio sea la menor posible.

“Es una decisión difícil, pero responsable. Implica que, durante los próximos meses tengamos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mucha mejor calidad”, subrayó el mandatario estatal.

Lemus Navarro señaló que la solución a largo plazo es la construcción del nuevo Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, para atender de manera integral el abasto y la calidad del agua en la metrópoli tapatía.

Por esto, explicó, esta semana se presentará el proyecto ante el Congreso del Estado para su análisis y discusión por parte de las y los legisladores, y dicha propuesta cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para su ejecución.

“Este Acueducto Sustituto, cuya construcción durará alrededor de dos años, permitirá que llegue mejor calidad de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, le sacará menos agua a (Lago de) Chapala y generará ahorros en energía eléctrica”, detalló el Gobernador del Estado.

Lemus Navarro señaló que hace falta la conclusión de las obras que garanticen la operación total del sistema El Zapotillo, ubicado en la cuenca del Río Verde, y que actualmente opera al 45 por ciento.

“He acordado con la Presidenta (Claudia) Sheinbaum que esas obras serán ejecutadas y pagadas por la Federación”, señaló Pablo Lemus.

El Gobernador del Estado enfatizó que estas acciones a corto, mediano y largo plazo no representarán un incremento en las tarifas del SIAPA, no se privatizará el servicio, no será una deuda pública y sí servirá para mejorar la calidad del agua durante muchos años.

Para dar seguimiento a los avances de estos trabajos y compromisos hechos, la mesa de trabajo en la que participan el Gobernador del Estado y las y los alcaldes metropolitanos, sesionará permanentemente para revisar detalles, tiempos y tomar decisiones ante las eventualidades que se puedan presentar.

“No existe un tema más importante para nosotros, y no vamos a escatimar esfuerzos ni a descansar hasta resolver en definitiva la problemática del agua. Necesitamos de su comprensión y colaboración, haciendo un consumo responsable del agua. Juntas y juntos, vamos a salir adelante”, subrayó el Gobernador de Jalisco.

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