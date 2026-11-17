La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 18 vehículos, un inmueble, cargadores, cartuchos y equipo táctico durante un cateo en la colonia Riveras de Zula, en Ocotlán, Jalisco. Algunos objetos tenían las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso comenzó cuando militares encontraron cartuchos fuera del inmueble y observaron, desde el exterior, vehículos sin placas, cargadores y equipo táctico. Tras recibir el aviso, las autoridades ministeriales abrieron una investigación por la posible posesión de municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como parte de las pesquisas, la Defensa entregó el informe policial y los objetos que recogió en el sitio. A esa documentación se sumaron dictámenes de fotografía, criminalística, balística e ingeniería, antes de que un juez autorizara el cateo.

Una vez que un juez autorizó el cateo, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos revisaron el inmueble, con apoyo de la Guardia Nacional (GN). El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, dirigió la inspección.

Con este cateo, suman al menos tres aseguramientos de armas, vehículos o equipo táctico que las autoridades han reportado este año en Ocotlán. Apenas el 12 de noviembre, soldados confiscaron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora, otras dos armas largas, un par de granadas y un automóvil con blindaje artesanal tras un enfrentamiento. Defensa atribuyó ese armamento al CJNG.

Meses antes, el 10 de agosto, el Ejército detuvo a dos hombres que viajaban por el municipio en un vehículo. También les aseguró una ametralladora, un fusil Barrett, un arma larga, otra corta y un accesorio para lanzar granadas, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico, según el Gabinete de Seguridad.

Por ahora, la FGR investiga la posible relación de los vehículos y objetos que encontró en Riveras de Zula con un grupo criminal. La dependencia continuará las pesquisas para “identificar a los posibles responsables” y, si corresponde, presentar acusaciones ante un juez.