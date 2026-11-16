Un macabro hallazgo se reportó este lunes en el municipio de Acaponeta, Nayarit, donde fueron localizados siete cuerpos apilados y embolsados en la localidad La Guásima.

Al lugar acudió personal de la Policía Estatal y Municipal de Acaponeta quienes acordonaron el lugar. También se presentaron en la zona elementos de la Agencia Investigadora y de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Nayarit, así como personal de la unidad médica de la autopista.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el hallazgo ocurrió en una brecha que conduce a la localidad de La Guásima, en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán. El reporte sobre la presencia de los cuerpos movilizó a las corporaciones de seguridad y a los equipos de investigación, quienes comenzaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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Los primeros trabajos periciales permitieron establecer que las víctimas eran siete personas del sexo masculino. Sus cuerpos se encontraban envueltos en material de plástico de color negro, por lo que fueron trasladados para realizar los procedimientos necesarios que permitan determinar sus identidades y las circunstancias de sus muertes.

En la noche hubo balazos en la zona.

‼️LOCALIZAN VARIAS BOLSAS CON RESTOS #HUMANOS EN CAMINO DE #ACAPONETA EN #NAYARIT‼️



La mañana de este lunes fueron localizadas varias bolsas negras con restos humanos en un camino sacacosechas de la localidad de La Guásima, municipio de… pic.twitter.com/k1d43ggJCL — Certeza Politica (@crtzpolitica) November 16, 2026

Según los análisis preliminares de la Fiscalía estatal, los hombres tendrían entre una y tres semanas de haber fallecido, aunque este periodo deberá precisarse mediante los estudios forenses.

Asimismo, entre las primeras líneas de investigación se contempla la posibilidad de que las víctimas hayan sido privadas de la vida en un sitio distinto al lugar donde fueron encontradas. Posteriormente, sus cuerpos habrían sido trasladados hasta la brecha de La Guásima, donde fueron abandonados. Sin embargo, la dependencia aclaró que esta hipótesis todavía debe ser corroborada mediante las investigaciones.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales continúa con las labores para establecer la identidad de los siete hombres, determinar las causas de muerte y reunir elementos que permitan reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre posibles responsables, personas detenidas o el móvil de este caso. Tampoco se han dado a conocer las identidades de las víctimas.

La dependencia señaló que mantendrá abiertas las investigaciones hasta esclarecer el hallazgo registrado en Acaponeta y determinar quiénes estarían relacionados con estos hechos.

Comunicado de la Fiscalía de Nayarit ı Foto: Facebook Fiscalía General de Nayarit

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LMCT