El encuentro estuvo coordinado por Carlos Torres Piña, responsable estatal de la Defensa de la Transformación, quien convocó a liderazgos de Morena, PVEM y PRD.

Las principales fuerzas de izquierda y sus aliados en Michoacán inician la construcción de un frente político unificado. Dirigentes, legisladores y autoridades municipales se reunieron en Morelia con la meta de trazar un proyecto común orientado al bienestar social y al desarrollo regional.

El encuentro estuvo coordinado por Carlos Torres Piña, responsable estatal de la Defensa de la Transformación, quien convocó a liderazgos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La convocatoria logró reunir a un grupo de representación popular compuesto por 39 alcaldes michoacanos, una senadora de la República, 20 diputados locales y cuatro legisladores federales, quienes respaldaron el llamado a la unidad de cara al proceso electoral de 2027.

Durante la jornada, los representantes de los tres partidos entablaron mesas de diálogo para delinear una agenda de trabajo enfocada en la justicia social, el impulso económico de las comunidades y la atención a las demandas prioritarias de la entidad.

Al respecto, Torres Piña subrayó la necesidad de anteponer los intereses de la ciudadanía a las disputas partidistas. Señaló que el entendimiento entre fuerzas políticas debe priorizar la resolución de los problemas locales y evitar divisiones en la sociedad michoacana.

Agradezco al @MichoacanPRD y a su dirigencia estatal por su disposición para sumarse a la construcción de la unidad de las izquierdas y acompañar la ruta de la transformación en nuestro estado. pic.twitter.com/KUYzy6LypU — Carlos Torres Piña (@CarlosTorres4T) November 15, 2026

El acontecimiento marca un giro relevante en el panorama político local debido a la incorporación del PRD. Tras años de distanciamiento con Morena, la dirigencia perredista aceptó entablar pláticas para explorar coincidencias y esquemas de trabajo conjunto en el estado.

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, destacó que este acercamiento responde a la búsqueda de coincidencias históricas entre los movimientos progresistas. A su vez, Ernesto Núñez Aguilar, líder del Partido Verde, refrendó el compromiso de mantener la alianza trazada desde 2021.

Con la integración de munícipes y congresistas de los distintos niveles de gobierno, la mesa de negociación busca articular un plan de gobernabilidad aplicable tanto en los municipios como en las decisiones legislativas del Congreso local y San Lázaro.

Las tres organizaciones partidistas acordaron mantener mesas permanentes de trabajo en los próximos meses. Este proceso de reorganización política definirá el alcance de los acuerdos electorales y de gobierno de cara a la contienda estatal de 2027 en Michoacán.

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JVR