Rescatistas recuperaron los cuerpos de Ismael Peña y sus dos hijas tras permanecer más de cuatro meses en la gruta de Chichicazapan.

Tras más de cuatro meses de labores interrumpidas por las condiciones climatológicas, equipos especializados recuperaron los cuerpos de Ismael Peña y de sus dos hijas, Karime y Jazmín Lizbeth, quienes murieron el pasado 7 de julio al ser sorprendidos por una creciente de agua dentro de la gruta de Chichicazapan, ubicada en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Nororiental de Puebla.

El operativo de extracción se reanudó formalmente el 10 de noviembre, cuando la disminución de las lluvias permitió que los rescatistas reingresaran a la caverna.

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, las brigadas lograron recuperar primero los restos de las dos jóvenes y, un día después, completaron la extracción del cuerpo de su padre.

¿Cuándo ocurrió la tragedia?

La tragedia ocurrió la tarde del 7 de julio, cuando la familia originaria del municipio poblano de Chignautla realizaba un recorrido turístico al interior de la gruta acompañada de otras personas y un guía. Durante el trayecto, las precipitaciones intensas en la región elevaron repentinamente el nivel de un río subterráneo.

La fuerte corriente arrastró a cuatro integrantes del grupo en un tramo de difícil acceso: Ismael Peña, de 40 años; sus hijas Karime Antonio Peña, de 24, y Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20; así como Gerardo Julián de los Santos, de 31 años.

En medio de la emergencia, Agustín Julián Benito, hermano de Gerardo y pareja de una de las jóvenes, logró salir de la caverna para solicitar auxilio.

Protección Civil de Puebla concluyó así una de las operaciones de rescate más prolongadas registradas este año en territorio poblano. ı Foto: Especial.

Por su parte, Araceli Antonio Peña, esposa de Ismael, y el guía turístico consiguieron resguardarse dentro de la formación rocosa hasta ser localizados con vida por los equipos de emergencia.

Durante los primeros días de búsqueda, los cuerpos de rescate lograron extraer el cuerpo de Gerardo, entregándolo a sus familiares para ser sepultado en Chignautla.

Así fue el recate de los cuerpos de Ismael Peña y sus hijas

La recuperación de Ismael Peña y sus hijas demoró más de cuatro meses debido a que los cuerpos quedaron alojados en una zona profunda de la caverna, detrás de una cascada y cerca de una poza.

Llegar a dicho punto implicaba un recorrido de entre tres y cuatro horas desde la entrada de la gruta, atravesando pasos estrechos, fuertes corrientes y terrenos accidentados.

Aunque en las primeras maniobras participaron brigadas de Puebla y otras entidades especializadas en espeleología, buceo y descenso con cuerdas, el incremento de las corrientes subterráneas obligó a suspender la extracción durante varios meses.

⛰ Concluye la extracción de cuerpos en la gruta de Chichicazapan, Cuetzalan.



El @Gob_Puebla, a través de Protección Civil Estatal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, cuerpos de emergencia, espeleólogos y guías locales, concluyó las labores de extracción de las… pic.twitter.com/1Q6l4qaoMY — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) November 16, 2026

Tras las solicitudes de los familiares en julio para mantener la vigilancia e información sobre los restos, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Puebla evaluó y ejecutó la reanudación en noviembre, concluyendo así una de las operaciones de rescate más prolongadas del año en la entidad.

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JVR