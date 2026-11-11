Puebla impulsa energía solar y tecnología para auto eléctrico Olinia

Más de 800 escuelas públicas y 200 viviendas en comunidades alejadas de Puebla ya cuentan con acceso a energía eléctrica mediante sistemas solares.

Más de 800 escuelas públicas y 200 viviendas en comunidades alejadas de Puebla ya cuentan con acceso a energía eléctrica mediante sistemas solares, como parte del programa estatal de infraestructura pública e inclusión social.

Los resultados se expusieron en el Foro de Innovación Energética 2026, donde la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México anunció que la entidad funcionará como la próxima sede del InnovaFest, foro dedicado a vincular inventos locales con mercados internacionales.

Durante el encuentro, la funcionaria federal Diana Aurora León Cuadra destacó la operación de Tonalli, la primera fábrica estatal de paneles solares financiada con apoyo de migrantes poblanos. “Cuando un Estado apuesta por su talento, está apostando directamente por su futuro”, afirmó.

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En el ámbito tecnológico, la entidad alberga la casa de diseño Kutsari para el desarrollo de microprocesadores y la planta Yankuilotl, enfocada en el ensamble de tabletas electrónicas que se integrarán al vehículo eléctrico mexicano Olinia.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que los proyectos científicos están alineados con el bienestar social. “La tecnología es el motor que nos colocará al frente, respaldados por la segunda matrícula universitaria más grande del país”, sostuvo el mandatario.

El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que los proyectos científicos están respaldados por la segunda matrícula universitaria más grande del país. ı Foto: Especial.

En materia de infraestructura energética, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) confirmó que la red de suministro de la entidad posee la capacidad necesaria para abastecer de manera confiable a nuevos centros de carga y proyectos industriales.

Por su parte, la Agencia de Energía del Estado resaltó la implementación del primer sistema fotovoltaico vertical de México en el municipio de Tianguismanalco, un proyecto piloto orientado a generar ahorros en comunidades rurales y comercios locales.

La estrategia integra a su vez más de mil 800 tractores y sembradoras para los productores del campo, junto con la puesta en marcha de los Centros Integrales de Transformación Agroindustrial en Aquixtla y San José Chiapa.

El encuentro reunió a estudiantes de mecatrónica e ingeniería ambiental de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) y la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), quienes concretaron alianzas de vinculación laboral y comercial con pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector de energías limpias.

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JVR