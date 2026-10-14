Drones y nuevo helicóptero reforzarán la vigilancia carretera en Puebla

La incorporación de tecnología aérea de última generación y un helicóptero Leonardo 2020 fortalece las capacidades de Puebla para prevenir y combatir la delincuencia, ampliar la vigilancia territorial y proteger a las familias. El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que estos avances son resultado de la voluntad política de invertir en seguridad, fortalecer las instituciones y trabajar coordinadamente con el Gobierno de México.

El Ejecutivo estatal señaló que la estrategia se sustenta en tres pilares que son seguridad, justicia y promoción de la riqueza comunitaria. Explicó que, debido a la distribución de la población en el territorio poblano, resulta fundamental contar con herramientas que permitan atender zonas de difícil acceso y mejorar la capacidad de respuesta.

Asimismo, destacó la coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías estatales y municipales.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que el helicóptero Leonardo 2020 alcanza una velocidad máxima de 284 kilómetros por hora y contribuirá a las labores de vigilancia aérea, prevención del delito y combate de incendios forestales.

Añadió que dos drones de largo alcance reforzarán la vigilancia en carreteras y en la autopista 150D, donde ya operan 106 cámaras de videovigilancia y 30 Puntos de Monitoreo Inteligente. También anunció que próximamente se incorporará una tercera aeronave no tripulada con autonomía de vuelo de hasta 13 horas y transmisión en tiempo real.

Las inversiones estratégicas en tecnología y la coordinación con corporaciones federales son respaldadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier. ı Foto: Especial.

El supervisor operativo del 9-1-1, teniente Gabino Viche Ríos, detalló que uno de los drones cuenta con una autonomía de tres horas y media, velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y capacidad de vuelo de hasta 4 mil 500 metros sobre el nivel medio del mar.

El equipo incorpora sensor térmico y cámaras diurnas y nocturnas, lo que permitirá realizar operaciones en distintas condiciones de visibilidad y ampliar la cobertura en lugares de difícil acceso.

Además, al ubicarse en puntos estratégicos, podrá despegar en aproximadamente cinco minutos para apoyar la atención de emergencias.

El supervisor explicó que las imágenes se transmitirán en tiempo real al centro de mando y al C5, donde personal especializado analizará la información para generar productos de inteligencia y facilitar decisiones operativas oportunas.

Esta tecnología complementará los sistemas terrestres de videovigilancia y permitirá coordinar las acciones de las corporaciones en campo. Estos nuevos recursos estarán al servicio de la ciudadanía y respaldarán las labores de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante inversión tecnológica, voluntad política y coordinación interinstitucional, en concordancia con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con estas acciones, Puebla amplía sus capacidades de prevención, vigilancia y respuesta ante emergencias, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y bienestar a las familias poblanas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR