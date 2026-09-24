Turismo en Puebla suma resultados récord y beneficios directos para las comunidades

Ciudad de México. — En rueda de prensa realizada en la oficina de representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta, acompañado por la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López Malo Villalón, y la directora general de Turismo Comunitario, Marlet Pérez Blancas, presentó los resultados de la política turística estatal, con la que Puebla avanza como un Estado moderno que impulsa la conectividad y la inversión sin dejar atrás sus raíces ni a sus comunidades.

La secretaria Carla López Malo detalló que, de enero a agosto de 2026, Puebla registró 12.1 millones de visitantes, una derrama económica de 14 mil 152 millones de pesos, una ocupación hotelera de 51.19% y una estadía promedio de 1.85 días, además de un crecimiento de más de 30% en la llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, con 519 mil pasajeros en el periodo.

Informó que la promoción con agencias de viajes en línea ha impulsado al destino a nivel internacional: las ventas crecieron 24% en Pride Travel, 62% en cuartos-noche a través de Viajes El Corte Inglés y 64% en Expedia, con más de 126 mil viajeros. Añadió que la conectividad aérea del estado pasó de 8 a 17 destinos, y que el próximo 2 de octubre iniciará el vuelo directo Puebla-Chicago, al que se sumarán en diciembre las rutas a Acapulco y Puerto Escondido.

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Puntualizó que los 14 restaurantes poblanos reconocidos por la Guía Michelin han registrado un incremento promedio de 23% en comensales y reservaciones, 24% en ventas y 20% en compras a proveedores locales, lo que refleja el impacto económico directo del turismo gastronómico en las cadenas de producción del estado.

En el eje comunitario, la directora general de Turismo Comunitario, Marlene Pérez Blancas, informó que el estado pasó de 58 a 320 experiencias turísticas comunitarias registradas en 217 municipios, un trabajo que ha llevado infraestructura, capacitación, certificación y promoción a cocineras tradicionales, artesanas, guías y familias de la Sierra Norte y la Mixteca poblana. Destacó que la llegada de visitantes a Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística creció más de 25%, frente al 13% que se registraba en años anteriores, y que este año Puebla fue reconocida como Destino Turístico Comunitario.

Como parte de esta estrategia, anunciaron que Puebla será sede de la edición 51 del Tianguis Turístico México, del 9 al 12 de marzo de 2027, la más grande en la historia del evento, con más de 35 mil metros cuadrados de exposición, 45 países participantes y una derrama económica estimada superior a los mil 380 millones de pesos.

En materia de conectividad e infraestructura, la secretaria presentó los avances de la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, obra con una inversión superior a los mil millones de pesos que ampliará la capacidad de la terminal de 1.4 a 2.8 millones de pasajeros al año, con más del doble de módulos de documentación, ocho líneas de inspección y 720 cajones de estacionamiento. Precisó que el proyecto contempla espacios comerciales con mayoría de negocios poblanos y equipamiento inclusivo con accesibilidad universal para todas y todos los usuarios.

Alejandro Armenta destacó que turismo, infraestructura, seguridad y desarrollo económico forman parte de una misma estrategia de transformación, bajo el liderazgo de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que el objetivo de la promoción turística es lograr que los beneficios del turismo lleguen a más familias poblanas, con el compromiso de construir un estado moderno que se apoya en la conectividad y la inversión sin perder su identidad ni dejar atrás a sus comunidades.

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