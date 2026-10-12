Puebla suma drones de alta tecnología para combatir el delito en tiempo real

El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó el anuncio sobre la incorporación de tecnología de vanguardia para reforzar la seguridad.

Con innovación, inteligencia y tecnología de vanguardia, Puebla fortalece su estrategia de seguridad para proteger a las familias y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien destacó que la entidad cuenta con infraestructura y herramientas que permiten actuar con mayor precisión, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

“Frente a la delincuencia no hay medias tintas. La omisión es complicidad, es encubrimiento”, expresó al subrayar que su administración utiliza la ciencia para orientar las acciones de prevención y combate al delito, con base en el análisis diario de los mapas de calor y la atención de las zonas prioritarias. Asimismo, resaltó que la adquisición de nuevos equipos tecnológicos demuestra las capacidades del estado para incorporar soluciones innovadoras a las tareas de seguridad, siempre con apego a la legalidad y sin afectar a terceros.

Equipos con sistema de transmisión en tiempo real al C5i optimizarán la respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno. ı Foto: Gobierno Puebla

En este contexto, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que dos aeronaves no tripuladas se sumarán a la segunda fase del proyecto de videovigilancia sobre la autopista 150, como complemento de las 106 cámaras instaladas en el tramo de Puebla a Esperanza.

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Explicó que el nuevo equipo ampliará la cobertura de vigilancia en carreteras y zonas estratégicas, con características técnicas que permitirán operaciones de mayor alcance y precisión. Entre sus capacidades destaca una autonomía de hasta 13 horas, un alcance visual de 180 kilómetros, una carga útil de 15 kilogramos y un sistema de despegue y aterrizaje vertical que elimina la necesidad de una pista.

Las aeronaves cuentan con cámaras de alta capacidad para operaciones nocturnas, paracaídas y mecanismos de protección ante posibles interferencias de otros drones. Además, incorporan sensores térmicos para facilitar la localización de personas y contribuir a la detección de actividades ilícitas.

El funcionario señaló que las imágenes se transmitirán en tiempo real al C5i, lo que permitirá coordinar intervenciones con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. Destacó que esta tecnología será especialmente útil para identificar tomas clandestinas de hidrocarburos, ampliar la vigilancia en la zona metropolitana y fortalecer las labores de inteligencia y prevención del delito.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, detalló el alcance operativo de las aeronaves sobre la autopista 150. ı Foto: Gobierno Puebla

Por su parte, el supervisor operativo de la sala 911, teniente Gabino Viche Ríos, explicó que las aeronaves también cuentan con capacidades para ampliar el monitoreo de carreteras, comunidades y áreas de difícil acceso. Detalló que estos equipos pueden alcanzar una altura de hasta 4 mil 500 metros sobre el nivel medio del mar y desarrollar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. El teniente resaltó que la incorporación de estas herramientas permitirá mejorar la vigilancia territorial, agilizar la atención de emergencias y proporcionar información estratégica a los cuerpos policiales para fortalecer sus intervenciones.

Las nuevas aeronaves cuentan con autonomía de 13 horas y sensores térmicos para la localización de personas e ilícitos. ı Foto: Gobierno Puebla

Esta estrategia se alinea con la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el uso de inteligencia, tecnología y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar la tranquilidad de las familias poblanas.

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