Colocan sellos de suspensión en Multiplaza Aragón de Ecatepec a días del Buen Fin 2026

Autoridades de Ecatepec, en el Estado de México, suspendieron las operaciones de Multiplaza Aragón a unos días del inicio del Buen Fin 2026

Autoridades de Ecatepec, en Estado de México, suspendieron las operaciones de Multiplaza Aragón a unos días del inicio del Buen Fin 2026, debido a presuntas fallas en materia de Protección Civil.

La medida incluyó el desalojo de clientes y empleados tras detectarse presuntos incumplimientos normativos en los lineamientos de seguridad dentro del complejo comercial, uno de los más concurridos en las inmediaciones de Ciudad Azteca.

La evacuación de Multiplaza Aragón, situado sobre la avenida Carlos Hank González en la colonia Rinconada de Aragón, fue ejecutada por elementos de Protección Civil y Bomberos de la localidad.

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De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes sociales, el operativo municipal generó alarma entre los asistentes, quienes abandonaron las instalaciones sin conocer de inmediato el origen de la intervención administrativa.

CLAUSURAN MULTIPLAZA ARAGÓN…



Esta tarde elementos de #ProtecciónCivil y otras áreas normativas de #Ecatepec, colocaron sellos de suspensión de actividades en #PlazaAragon.



Dicha suspensión por no contar con documentación en regla así como instalaciones deterioradas que ponen… pic.twitter.com/j2LMu7MkqV — Halcon (@HalconOnce) November 12, 2026

Aunque algunas personas permanecían al interior tras el cierre preventivo, el personal municipal colocó los sellos de suspensión de actividades en los accesos del inmueble, con el folio 2857 y la carpeta de investigación DPC/ECA/OP00999/2026.

De manera preliminar, se informó que la sanción administrativa obedece a la falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad. Al no existir garantías plenas para los usuarios que acuden a los locales, las autoridades determinaron frenar la operación comercial hasta que el inmueble acredite las medidas exigidas por la normativa del Estado de México.

Hasta el momento, el gobierno de Ecatepec no ha detallado las faltas al reglamento por parte de los administradores de Plaza Aragón, las cuales podrían abarcar desde la carencia de extintores u obstrucciones en salidas de emergencia hasta posibles daños estructurales.

Debido a la falta de aclaración sobre las observaciones técnicas, se desconoce la fecha en que el centro comercial podrá reabrir sus puertas al público.

Esta situación representa un escenario de afectación económica directa para los locatarios y comercios establecidos ante la cercanía de las jornadas de ventas del Buen Fin 2026.

La edición 16 del fin de semana más barato del año fue programada del viernes 13 al martes 17 de noviembre del año en curso.

El evento, se informó, tendrá una duración de cinco días consecutivos, aprovechando el puente vacacional por el aniversario de la Revolución Mexicana, que es el lunes 16 de noviembre, un día de descanso obligatorio.

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JVR