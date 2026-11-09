Profeco lanza herramienta para verificar verdaderos descuentos en Buen Fin

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una herramienta digital que permitirá a la población verificar si los descuentos que los comercios ofrecerán con motivo del Buen Fin son reales o no.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador, Iván Escalante, expuso que se trata de una base de datos en la que se podrá consultar el historial de precios de 490 productos en varios establecimientos.

Iván Escalante enfatizó que esto ayudará a comparar los precios y saber si realmente se trata de una oferta o no.

Por otro lado, expuso que Financiera para el Bienestar se mantiene como la mejor alternativa para que los mexicanos en el extranjero hagan envíos de dinero a sus familias vía electrónica.

Lo anterior, porque ofrece el mejor tipo de cambio, ya que por cada 400 dólares ofrece siete mil 523 pesos.

Reporte de precios de combustibles

En cuanto al plan para estabilizar los precios de los combustibles, se encontró que esta semana la gasolina alcanzó un promedio nacional de 23.69 pesos y el cumplimiento para su comercializaciónn por debajo de los 27 pesos ha sido por parte de 11 mil 778 establecimientos.

Mientras que el diésel se encontró en 26.7 pesos, con un cumplimiento en 11 mil 778 pesos.

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FGR