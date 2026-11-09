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Sheinbaum: Empleos llegan a cifra histórica; más de 23 millones registrados ante IMSS

Cifra de empleos en México llegó a un récord histórico, al registrarse más de 23 millones de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó este lunes la Presidenta de México

Información oficial.
Información oficial. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Yulia Bonilla

La cifra de empleos en México llegó a un récord histórico, al registrarse más de 23 millones de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que en el último corte del Seguro se registraron 23 millones 88 mil 353 empleos en octubre de este año.

En el balance adelantó que entre enero y octubre se sumaron 571 mil 277 empleos, mientras que en el periodo del último año, es decir, desde octubre de 2025, se incorporaron 299 mil 180.

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