Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 9 de noviembre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en CDMX

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Especial
Por:
Yulia Bonilla

Este lunes 9 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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