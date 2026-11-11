Yucatán recibe Congreso Mundial Brahman con 750 ejemplares de ganado

El Gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró en Mérida el XXII Congreso Mundial de Brahman, que hasta el 15 de noviembre reúne a ganaderos de México y del mundo para compartir avances en genética, sanidad y productividad.

Después de 22 años, el Congreso Mundial Brahman regresó a Yucatán.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró la edición XXII en el recinto ferial de Xmatkuil, en Mérida, donde criadores de más de 30 países conocen prácticas que pueden aplicar en sus ranchos: mejor genética, animales más sanos y hatos más productivos.

Inauguramos el XXII Congreso Mundial Brahman, que después de 22 años regresa a Yucatán y reúne a criadores de más de 30 países para compartir experiencias y avances en genética, sanidad y productividad ganadera.



Durante este encuentro, también recorrimos la Exposición Nacional… pic.twitter.com/83deHDTaSh — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 12, 2026

El Congreso Mundial Brahman en cifras

Fechas y sede: del 10 al 15 de noviembre, en el recinto ferial de Xmatkuil.

Países: más de 30.

Ganado en exhibición: cerca de 750 ejemplares de 85 ganaderías de 10 estados.

Yucatán, sede por segunda vez: la primera fue hace 22 años.

“Como Gobernador, pero también como ganadero”

“Hoy, como Gobernador de Yucatán, pero también como ganadero, siento un orgullo muy especial al darles la más cordial bienvenida. Después de 22 años, el Mundial de Brahman regresa a Yucatán”, dijo Díaz Mena.

Invitó a las y los visitantes a conocer la cultura maya, la gastronomía yucateca, los cenotes y las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal.

Nueva área ganadera en Xmatkuil

Antes de la inauguración, el Gobernador abrió la nueva área ganadera del recinto, sede de la Exposición Nacional de Ganado Brahman.

Ahí se califican hembras y machos de las variedades gris y roja, y las y los criadores yucatecos muestran sus hatos ante productores y especialistas de México y otros países.

Respaldo del Gobierno de México a la ganadería yucateca

El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Ulises Mejía Haro, asistió en representación de la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Yasmín López Gutiérrez.

Refrendó su respaldo al Gobernador para dar seguimiento, junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al protocolo para importar material genético bovino de Brasil, que ayudará a mejorar el hato ganadero.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL