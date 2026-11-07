Yucatán recibe el Congreso Mundial Brahman 2026 en Xmatkuil

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que la cumbre ganadera fortalece el desarrollo agropecuario y abre oportunidades de exportación.

Yucatán se posiciona en el centro de la ganadería internacional al albergar la edición 2026 del Congreso Mundial Brahman, encuentro que reúne a cerca de 5 mil productores, inversionistas y especialistas de 30 países, del 10 al 15 de noviembre, en las instalaciones del recinto ferial de Xmatkuil.

El encuentro atrae a delegaciones procedentes de naciones con amplia tradición pecuaria como Australia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá. Los asistentes evalúan los avances en mejora genética y manejo de hatos que ofrece el sector en México.

En esta muestra participan criadores con ejemplares bovinos de registro de 11 estados de la República: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y el estado anfitrión, Yucatán.

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Durante la tradicional cena con el sector pecuario en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la llegada del evento fortalece el desarrollo agropecuario regional y abre oportunidades de exportación.

“El regreso de este congreso a nuestra tierra reconoce la dedicación de las y los ganaderos yucatecos. Es un espacio clave para compartir conocimientos, concretar negocios e impulsar al campo”, subrayó el titular del Ejecutivo estatal.

¡Inauguramos la edición 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026!



Junto a mi esposa, la Mtra. Wendy Yamile Méndez Naal, Presidenta Honoraria del @DIFYUCATAN_, dimos inicio a esta gran celebración que reúne lo mejor de nuestro campo, la ganadería, la industria, el turismo y la… pic.twitter.com/SulqleAnzK — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 7, 2026

El mandatario estatal resaltó el trabajo coordinado con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar infraestructura productiva en la entidad, alineado con las estrategias de crecimiento para el sureste del país.

En su intervención, Manuel Medina Castro, presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado de Yucatán (ACGBREY), destacó que la sede mundialista permite exponer la capacidad operativa y la calidad del cebú mexicano ante mercados globales.

La organización del congreso se integra a las actividades de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, escaparate que promueve el comercio regional y la convivencia familiar en la península.

El evento marca la segunda ocasión en que la entidad recibe este foro internacional tras 22 años de su primera edición local, y constituye la tercera vez que la cumbre ganadera se celebra en territorio mexicano.

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JVR