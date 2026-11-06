Entrega Gobierno de Baja California Quinto Informe ante el Congreso

El Gobierno del Estado de Baja California entregó formalmente su Quinto Informe de Gobierno ante el Congreso local en Mexicali.

El Gobierno del Estado de Baja California realizó la entrega formal del Quinto Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado de Baja California (CEBC) en Mexicali, con el propósito de rendir cuentas sobre las acciones y el manejo de los recursos públicos durante el último año de gestión.

En representación de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, acudió a la sede del Poder Legislativo para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Baja California.

Esta rendición de cuentas anual permite a la ciudadanía bajacaliforniana conocer el estado que guarda la administración pública estatal, evaluando el impacto directo de las decisiones gubernamentales en las comunidades de los diversos municipios.

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Durante la ceremonia protocolaria, el titular de la Secretaría General de Gobierno destacó que el informe refleja el trabajo realizado a lo largo de cinco años para responder a las exigencias de la población.

Destacan impulso a obras

Según lo manifestado por la autoridad estatal, durante este periodo se priorizó el impulso a obras de infraestructura y la aplicación de programas sociales destinados a reducir las brechas de desigualdad social en la entidad.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, acudió en representación de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda. ı Foto: Especial.

De igual forma, el informe gubernamental reúne las actividades correspondientes al fortalecimiento del desarrollo económico local y los mecanismos institucionales orientados al bienestar social de los sectores con mayor rezago histórico.

La documentación fue recibida formalmente por el presidente de la Mesa Directiva del recinto legislativo, Eligio Valencia López, quien junto con integrantes de la XXV Legislatura dio trámite legal a la recepción del reporte administrativo.

Entre las representaciones parlamentarias presentes en la entrega estuvieron las diputadas Daylín García Ruvalcaba, Dunnia Montserrat Murillo López y María Yolanda Gaona Medina, además del diputado Juan Manuel Molina García, voceros de distintas fuerzas políticas.

Con esta acción, el Gobierno de Baja California cumple con el mandato constitucional de transparencia y da paso al proceso de análisis legislativo que corresponde a las distintas comisiones sobre la Glosa del Informe.

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JVR