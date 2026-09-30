Equipo de cómputo impulsa exportaciones en segundo trimestre de 2026; persiste bajo valor agregado

Durante el segundo trimestre de 2026, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó los 195 mil 260.7 millones de dólares, un incremento de 31.6 por ciento anual. Sólo las de equipo de cómputo representaron el 36.1 por ciento del total, mientras que Chihuahua, Jalisco, Baja California y Nuevo León se han posicionado como los principales vendedores de estas mercancías; sin embargo, analistas destacaron que el Producto Interno Bruto (PIB) estatal no se beneficia debido al bajo valor agregado.

En el periodo de referencia, las exportaciones de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos de las entidades federativas se ubicaron en 70 mil 463.1 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 124.4 por ciento a tasa anual, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Del valor total de estas exportaciones, Chihuahua participó con 53.5 por ciento, o 37 mil 725.9 millones de dólares; siguió Jalisco, con 27.9 por ciento o 19 mil 657.6 por ciento; Baja California, con 7.2 por ciento o cinco mil 82.7 millones de dólares, y Nuevo León, con 4.9 por ciento o tres mil 427.6 millones de dólares.

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IA impulsa exportaciones de aparatos electrónicos

Rodolfo Ostolaza Berman, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, explicó que el crecimiento de las exportaciones de este tipo de mercancías está impulsado por el auge de la Inteligencia Artificial (IA); sin embargo, México se ha convertido en un país de ensamble , como ocurrió en la década de 1960 cuando se armaban televisores.

“El valor agregado de la industria automotriz es mucho más elevado por ahí del 26 por ciento. Para el tema del equipo de electrónicos mucho más bajo porque nada más estamos ensamblando. Igual que en 1966 ensamblábamos televisores, hoy son centros de datos”, destacó en conferencia de prensa.

El analista señaló que existe un boom de las exportaciones, ya que sólo en agosto se expandieron 40 por ciento. “El sector externo y la inversión fueron una fuente de crecimiento muy importante en el segundo trimestre, pero estamos hablando de volumen, no de valor agregado”.

Por su parte, la directora de Estudios Económicos Banamex, Guillermina Rodríguez Licea, coincidió en que Chihuahua y Jalisco, así como Baja California, se han enfocado en la producción de manufacturas para la exportación de centros de datos; sin embargo, pese al alza “no estamos viendo esos efectos de crecimiento tan abrupto de las exportaciones en el PIB, pero sí lo estamos viendo, por ejemplo, en el empleo o en el consumo, quizás”.

Agregó que Chihuahua ha tenido tasas de crecimiento negativas, Jalisco se ha mantenido estable y Baja California ha sufrido contracciones en algunos trimestres y, aunque las exportaciones en la primera entidad representan alrededor del 100 por ciento de su PIB, no se ven los efectos, ya que al ser un sector que contribuye con poco valor agregado no se observan de “manera inmediata en la actividad económica”

“En Baja California ya comenzaron a verse cifras positivas de la inversión extranjera directa y especulamos que sea justamente para este tipo de procesos. Sí estamos viendo ya ciertas señales, ciertos puntos ahí que comienzan a vislumbrarse del retorno del nearshoring aprovechando esta demanda tan importante que ha habido de centros de datos. Es positivo en términos de empleo, no tanto en términos de crecimiento, pero finalmente hay derrama económica por esta actividad”, puntualizó.

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cehr