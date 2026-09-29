Seguro de gastos médicos mayores (GMM): qué es, qué cubre, cuánto cuesta y cómo elegirlo

La protección patrimonial frente a intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones de alto costo se canaliza mediante una póliza de Gastos Médicos Mayores.

El seguro de gastos médicos mayores (GMM) es un seguro de salud que paga la hospitalización, las cirugías, los honorarios médicos, los estudios y los medicamentos derivados de una enfermedad o un accidente, hasta el límite de la suma asegurada de la póliza.

El GMM cubre los gastos médicos de alto costo. El asegurado paga el deducible y el coaseguro, y la aseguradora paga el resto. Esta guía explica qué cubre y qué no cubre un GMM, cómo funcionan el deducible y el coaseguro, de qué depende el costo y cómo elegir una póliza.

¿Qué cubre un seguro de gastos médicos mayores?

Un seguro de gastos médicos mayores cubre los gastos médicos por enfermedad o accidente que superan el deducible, dentro de la suma asegurada. La cobertura básica incluye:

Hospitalización: habitación y servicios hospitalarios.

Cirugías: desde procedimientos simples hasta complejos.

Honorarios médicos: pagos a cirujanos y especialistas.

Estudios: análisis de laboratorio y estudios de gabinete.

Medicamentos: los indicados durante la hospitalización y el tratamiento.

Consultas médicas: visitas a médicos generales y especialistas.

Cada póliza define el detalle de sus coberturas. Consulta qué cubre un seguro de gastos médicos mayores para revisar cada una.

¿Qué no cubre un seguro de gastos médicos mayores?

Un GMM no cubre, por lo general, los padecimientos que empezaron antes de contratar la póliza, los gastos personales del paciente ni los tratamientos que la póliza lista como exclusiones.

Padecimientos preexistentes: los que empezaron antes de contratar el seguro.

Gastos personales: pañales, agua y comida del acompañante, entre otros.

Padecimientos con periodo de espera: algunos, como el embarazo, se cubren hasta que termina un plazo definido en la póliza.

Exclusiones de la póliza: cada aseguradora lista en sus condiciones generales los tratamientos que no cubre.

¿Qué coberturas adicionales se pueden agregar a un GMM?

Un GMM puede incluir coberturas adicionales según el plan y la aseguradora:

Cobertura de maternidad: aplica si la asegurada contrata la póliza antes del embarazo.

Plan dental: atención dental incluida en la póliza.

Check-up básico: revisión médica preventiva.

Emergencia médica en el extranjero: atención médica fuera de México.

Accidentes sin deducible: el deducible no aplica cuando el gasto es por accidente.

¿Qué son la suma asegurada, el deducible y el coaseguro?

La suma asegurada, el deducible, el coaseguro y el tope de coaseguro son los cuatro elementos que definen cuánto paga la aseguradora y cuánto pagas tú. Consulta cómo funcionan el deducible y el coaseguro en detalle.

Conoce qué son la suma asegurada, el deducible y el coaseguro. ı Foto: Especial.

Ejemplo: una hospitalización cuesta $200,000. La póliza tiene un deducible de $20,000 y un coaseguro de 10%, sin llegar al tope de coaseguro. Pagas los $20,000 del deducible más $18,000 de coaseguro (el 10% de los $180,000 restantes), es decir, $38,000 en total. La aseguradora paga los otros $162,000.

¿Qué tipos de seguro de gastos médicos mayores existen?

Los seguros de gastos médicos mayores se clasifican según el nivel hospitalario, la forma de aplicar la suma asegurada, el alcance geográfico y el número de asegurados.

Por nivel hospitalario: define la red de hospitales a la que accedes, desde una red básica hasta una amplia con mayor tecnología.

Por aplicación de la suma asegurada: la suma se aplica por padecimiento o por año.

Por alcance geográfico: nacional, con emergencia médica en el extranjero o internacional.

Por número de asegurados: individual, familiar o colectivo.

¿Cuánto cuesta un seguro de gastos médicos mayores?

El costo de un seguro de gastos médicos mayores depende de la edad, el género y el estado de salud de los asegurados, el número de personas en la póliza, la suma asegurada, el deducible, el coaseguro y el nivel hospitalario.

La prima aumenta con la edad y con el número de asegurados. Un deducible o un coaseguro más altos reducen la prima anual, pero aumentan lo que pagas cuando usas el seguro. Revisa cuánto cuesta un seguro de gastos médicos mayores en México para conocer los factores con más detalle.

La forma más precisa de conocer el costo es comparar cotizaciones de varias aseguradoras con el mismo perfil y las mismas condiciones. En inter.mx puedes hacerlo con el cotizador de gastos médicos.

¿Cómo elegir un seguro de gastos médicos mayores?

Para elegir un GMM, define a los asegurados, fija una suma asegurada, equilibra deducible y coaseguro, revisa la red hospitalaria y compara cotizaciones. Sigue estos pasos:

Define a los asegurados: la edad y el estado de salud de cada persona determinan el precio y las condiciones de la póliza. Elige la suma asegurada: debe alcanzar para tratamientos de alto costo, como cirugías y enfermedades graves. Equilibra deducible y coaseguro: elige un deducible que puedas pagar sin apuros y mantén un fondo de emergencia de al menos ese monto. Revisa la red hospitalaria: confirma que los hospitales y los médicos que prefieres pertenezcan a la red de la póliza. Lee las condiciones generales: revisa coberturas, exclusiones, preexistencias y periodos de espera. Compara al menos tres opciones: verifica también que la aseguradora esté autorizada.

¿Cómo se usa un seguro de gastos médicos mayores: pago directo o reembolso?

Un GMM se usa de dos formas: pago directo y reembolso.

Pago directo: la aseguradora paga los gastos directamente al hospital y a los médicos. Aplica cuando avisas del internamiento a tu aseguradora desde el ingreso y el hospital y el médico pertenecen a su red.

Reembolso: tú pagas los gastos y después solicitas a la aseguradora la devolución del monto cubierto, con la documentación que pida la póliza.

¿En qué se diferencia un GMM de otros seguros?

El seguro de gastos médicos mayores protege contra gastos de salud de alto costo. Otros seguros protegen riesgos distintos.

Gastos médicos menores: cubren atención más frecuente y de menor costo, como consultas y estudios preventivos.

Seguro de auto: protege el vehículo y los daños a terceros, mientras que el GMM protege la salud de los asegurados. Un protege el vehículo y los daños a terceros, mientras que el GMM protege la salud de los asegurados. Un seguro de auto y un GMM comparten conceptos como la prima, el deducible y la suma asegurada, y ambos protegen tu patrimonio frente a gastos inesperados.

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JVR