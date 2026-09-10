Flujo de paisanos deportados a Guatemala sigue; suman 2,848

UN MEXICANO repatriado al país centroamericano camina hacia un autobús con destino a Ciudad Hidalgo, el pasado 21 de agosto.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que 72 mexicanos fueron recibidos este martes y trasladados de inmediato a México como parte de un protocolo regional coordinado con Estados Unidos.

Guatemala ha recibido en total a dos mil 848 mexicanos deportados desde Washington en lo que va de 2026, incluidos los ciudadanos previamente señalados, y que fueron trasladados directamente a México para garantizar su tránsito inmediato hacia su país de origen.

De acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), del total de mexicanos recibidos en la capital guatemalteca, dos mil 622 son hombres y 226, mujeres.

Agosto fue el mes con el mayor número de connacionales atendidos, con 848 personas, como parte del protocolo regional implementado para facilitar el traslado de ciudadanos deportados desde EU hacia sus países de origen.

El director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, explicó que el mecanismo forma parte de una coordinación con autoridades estadounidenses y mexicanas para agilizar el tránsito de los connacionales.

“Este mecanismo responde a una coordinación con Estados Unidos para facilitar el tránsito de ciudadanos mexicanos hacia su país de origen”, señaló el titular a través de un comunicado.

Detalló que el instituto recibe con 48 horas de anticipación la información sobre los vuelos de deportación y posteriormente la comparte con la embajada o el consulado de México para facilitar la identificación de los ciudadanos mexicanos.

El funcionario precisó que el procedimiento contempla únicamente el tránsito inmediato de personas mayores de edad que no presenten alertas de seguridad ni solicitudes de asilo.

También explicó que el protocolo excluye a unidades familiares y menores de edad, con el propósito de garantizar el respeto a sus derechos humanos durante los procesos de retorno.

Aunque el protocolo establece el traslado inmediato de los ciudadanos mexicanos hacia su país de origen, algunos deportados pueden contemplar alternativas personales una vez que concluye el proceso de retorno.

“Antonio”, connacional de 32 años, podría representar el caso de una persona que, tras ser deportada de la nación vecina del norte, contempla permanecer temporalmente en el país centroamericano antes de regresar a México.

“Quiero quedarme unos meses en Guatemala. Necesito pensar qué voy a hacer y juntar algo de dinero antes de regresar a México. Después de todo lo que pasó, prefiero tomarme un tiempo para decidir si vuelvo a mi estado o intento buscar otra oportunidad”, expresó.

El caso refleja uno de los dilemas que pueden enfrentar las personas deportadas después de su retorno: regresar inmediatamente a sus comunidades o país de origen o buscar algunas alternativas temporales mientras reorganizan su situación económica y familiar.

La abogada migrante Elsa Camargo aseguró que, además de los ciudadanos mexicanos que utilizan Guatemala como punto de tránsito hacia su país de origen, “las autoridades migratorias guatemaltecas reportaron que 47 mil 306 guatemaltecos han sido retornados desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de 2026”.

“La cifra refleja la magnitud de los flujos de retorno en la región y el papel que Guatemala desempeña dentro de los mecanismos implementados para facilitar la movilidad de personas deportadas desde EU hacia sus países de origen”, señaló.

Resultados

Hallazgos del informe de activistas.

1. Entre 2019 y 2025, las mujeres representaron 30% de la migración irregular, frente a 22% entre 2012 y 2018.

2. En 2025, fueron 45% de las nuevas solicitudes de asilo, contra 30% en 2013.

3. Representaron 25% de la migración en retorno y 21% de las deportaciones desde EU en 2025.

4. El 53% de las personas atendidas por ACNUR en 2024 señaló la violencia de género como principal causa de huida.

5. El 60% de las personas migrantes reportó robos, secuestros o extorsiones durante su tránsito en 2025.

6. El 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México ha experimentado algún tipo de violencia.

7. De enero de 2016 a agosto de 2024, los Centros de Justicia para las Mujeres brindaron 89.5 millones de servicios, pero sólo 5,429 fueron para mujeres extranjeras, apenas 0.006%, lo que evidencia barreras de acceso y subregistro.

Sufre delitos 80% de mujeres migrantes

| Por Claudia Arellano |

Entre 70 y 80 por ciento de las mujeres migrantes en tránsito ha sufrido algún delito en México, pero más de la mitad decide no denunciar por temor a represalias o considera que no obtendrá justicia, reveló un análisis de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM).

El documento “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México” advirtió que, pese al amplio entramado institucional para prevenir y atender la violencia de género, las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan obstáculos para acceder a justicia, servicios de salud sexual y reproductiva y mecanismos de protección.

El problema se agrava por la fragmentación entre autoridades federales y estatales y la falta de coordinación entre instituciones encargadas del asilo y atención a víctimas. Aunque existen mecanismos como el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones señalan falta de perspectiva interseccional.

El Tip: Organizaciones exigieron cumplir las sentencias relacionadas con la protección de mujeres en movilidad.

La brecha también se refleja en los 73 Centros de Justicia para las Mujeres existentes en el país: sólo 30 están ubicados en zonas de la ruta migratoria. Del total de mujeres atendidas, apenas dos por ciento son extranjeras, frente a 98 por ciento mexicanas; las mujeres LGBTIQ+ representan 0.1 por ciento.

El análisis cuestionó los recursos disponibles. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) sufrió una reducción de 10 por ciento en su presupuesto de 2025, mientras que entre 70 y 80 por ciento de sus recursos provenían del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A ello se sumó un recorte global de casi 80 por ciento al organismo internacional.

En salud reportó una reducción de 34 por ciento del gasto presupuestario en 2025, con repercusiones en medicamentos e insumos para aplicar la NOM-046, relacionada con la atención de víctimas de violencia sexual y la interrupción legal del embarazo en los casos establecidos por la ley. Los refugios especializados también enfrentan estancamiento de recursos y retrasos administrativos por la transición hacia la Secretaría de las Mujeres.

De acuerdo con Médicos del Mundo y ACNUR, entre siete y ocho de cada 10 mujeres migrantes en tránsito han sido víctimas de algún delito en México. Ante la falta de información oficial accesible, muchas recurren a redes sociales para conocer sus derechos y buscar apoyo, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Organizaciones demandaron integrar la atención de las mujeres migrantes a las políticas contra la violencia de género. Entre sus propuestas está incorporar al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comar al sistema nacional contra la violencia hacia las mujeres, garantizar recursos para la comisión, refugios especializados y programas estatales de salud sexual y reproductiva.