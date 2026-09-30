Nestlé y SRE impulsan empleo para jóvenes en la Alianza del Pacífico

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno de México, Nestlé México y la Alianza del Pacífico presentaron la XI edición del Encuentro de Jóvenes, que por primera vez evolucionará de un encuentro anual a un ecosistema permanente de colaboración entre México, Chile, Colombia y Perú.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de empleabilidad, desarrollo de habilidades, emprendimiento e innovación para los jóvenes de los cuatro países, mediante actividades, espacios de diálogo y acciones de colaboración que se desarrollarán durante los próximos meses y culminarán en diciembre con la realización de la XI edición del Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico en México.

La Alianza del Pacífico concentra cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto de América Latina y reúne a más de 237 millones de habitantes, lo que convierte al desarrollo del talento joven en uno de los principales retos y oportunidades para el crecimiento de la región.

En México, más de 30.4 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, mientras que el Foro Económico Mundial estima que, hacia 2030, cerca del 40 por ciento de las habilidades requeridas para los empleos actuales cambiarán como resultado de la transformación tecnológica y productiva.

Para atender este panorama, la estrategia integra tres herramientas centrales: la plataforma digital NestCrea, orientada a brindar certificaciones y habilidades del futuro; el programa Jóvenes Regeneradores del Campo, enfocado en apoyar proyectos agrícolas; y los foros de intercambio regional.

Gobierno de México, Nestlé México y Alianza del Pacífico apuestan por el talento joven ante transformación del mercado laboral ı Foto: Especial

“Si queremos que la integración regional tenga continuidad y propósito, debe abrir caminos para las nuevas generaciones. Debe permitir que una persona joven pueda estudiar en otro país, adquirir nuevas capacidades, encontrar su primer empleo o desarrollar una empresa”, destacó Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y El Caribe de la SRE.

Por su parte, Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, subrayó que la preparación de las nuevas generaciones requiere ir más allá de generar puestos de trabajo.

“Necesitamos construir un ecosistema que les permita desarrollar habilidades, adquirir experiencia y prepararse para un entorno marcado por la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la transformación del mundo del trabajo. Ese es el compromiso que hoy renovamos junto con nuestros aliados”, señaló Fausto Costa.

Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México ı Foto: Especial

Desde su creación, esta iniciativa por los Jóvenes ha beneficiado a más de 10 millones de jóvenes a nivel global. En México, el programa ha impactado a más de 2 millones de jóvenes, impulsado la incorporación de más de 17 mil 600 jóvenes profesionales e integrado a más de 5 mil 300 becarios y trainees, además de construir una red de colaboración con más de 70 aliados estratégicos.

La Presidencia Pro Tempore de México también busca aprovechar la cooperación entre los cuatro países para impulsar iniciativas relacionadas con el desarrollo económico, la innovación y la formación del talento que requerirá la región en los próximos años.

La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke, destacó que la integración regional debe traducirse en oportunidades concretas para las nuevas generaciones, desde estudiar y adquirir capacidades en otro país hasta acceder al primer empleo, desarrollar una empresa o ampliar una red profesional.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE), Nestlé México y la Alianza del Pacífico refrendan su compromiso de seguir impulsando uniones que permitan preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro y fortalecer el desarrollo económico y social de América Latina.