Persisten retos en servicios pese a mayor infraestructura

AMÉRICO VILLARREAL, Claudia Sheinbaum y David Kershenobich, el pasado 16 de agosto en Tamaulipas

El Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum reportó una expansión histórica de hospitales, vivienda y apoyos educativos; sin embargo, los indicadores y especialistas obligan a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿el aumento de infraestructura y beneficiarios se traduce en servicios públicos de mayor calidad?

Durante su mensaje del 1 de septiembre, la mandataria federal destacó la construcción y puesta en operación de 33 nuevos hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud; la distribución de dos mil millones de piezas de medicamentos e insumos mediante las Rutas de la Salud; un programa para construir 1.8 millones de viviendas y la creación de cientos de miles de espacios educativos.

También habló de los ocho millones de estudiantes de primaria que recibieron apoyos para útiles y uniformes, que cerca de cinco millones de jóvenes de educación media superior tienen la beca Benito Juárez y que durante sus dos primeros años se han generado 245 mil 111 lugares adicionales en educación superior.

El Dato: El gasto federal en educación tuvo un incremento nominal de 5.7 por ciento, al pasar de un billón 194.3 millones de pesos en 2025, a un billón 262.3 millones en 2026.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que el presupuesto 2026 contempló un incremento para medicamentos, pero también un recorte de 2.5 por ciento para salud mental; además, el gasto para población sin seguridad social enfrenta presiones.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Adolfo Martínez señaló que en temas de salud, en un análisis sobre el desabasto, “no basta con que los medicamentos lleguen a los almacenes: tienen que llegar a los pacientes. Es una gestión deficiente”. Sostuvo que la planeación, producción, distribución y entrega requieren una estrategia integral y suficiente anticipación.

El especialista explicó que el reto de la administración ya no debería medirse solamente por cuántas piezas compra o distribuye, sino por cuántas recetas completas reciben los pacientes y cuánto dinero terminan gastando las familias cuando el medicamento no está disponible.

3.4 por ciento del PIB es el valor del presupuesto en educación

El CIEP estimó para 2026 un incremento de 9.8 por ciento en el presupuesto para medicamentos, material médico y de laboratorio respecto a 2025, pero advirtió que el gasto proyectado para hospitales e institutos nacionales todavía estaría por debajo del nivel ejercido en 2024. También identificó un recorte de 2.5 por ciento en salud mental.

En temas de vivienda, la meta de 1.8 millones de casas para familias de menores ingresos, avances en construcción, créditos, mejoramiento y regularización contrastan con las estimaciones de especialistas de la UNAM sobre un déficit nacional de 8.5 millones de viviendas, con un incremento anual de alrededor de 750 mil unidades.

“No basta construir: las viviendas deben ser accesibles, habitables, seguras, cercanas a servicios y financieramente alcanzables”, dijo la UNAM.

Jorge Gordon, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México, resumió parte del desafío con una frase particularmente gráfica:

“El problema no es la venta, es tener qué vender”. El sector ha señalado obstáculos relacionados con regulación, disponibilidad de suelo, costos y falta de oferta dentro de las zonas donde realmente vive y trabaja la población.

La política habitacional, por tanto, tendrá que responder una pregunta más compleja que cuántas casas se edificaron: “¿puede una familia de bajos ingresos comprarla, pagarla, habitarla y permanecer cerca de su empleo, escuela, transporte, hospitales y servicios?

“Porque una vivienda barata en la periferia, alejada de los centros de trabajo y sin infraestructura suficiente, puede resolver estadísticamente una necesidad habitacional y, al mismo tiempo, generar nuevos problemas urbanos”, dijo el especialista.

En educación, los especialistas advirtieron que garantizar el derecho y el acceso a ésta no equivale únicamente a matricular estudiantes: el objetivo final es que aprendan y permanezcan en la escuela.

“Más becas, pero el examen verdadero está en el aprendizaje”, dijo Patricia Vázquez del Mercado, de Mexicanos Primero, quien ha señalado que garantizar el derecho a la educación no puede limitarse a que los estudiantes estén inscritos. El objetivo, planteó, es garantizar que estén en la escuela y aprendan.

Las cifras del Gobierno, señaló, son importantes, “particularmente en un país donde el abandono escolar y las desigualdades de acceso han sido problemas históricos. Pero aquí también aparece una diferencia entre cobertura y calidad”.

La especialista también ha señalado problemas en escuelas relacionados con agua, sanitarios y condiciones que afectan particularmente a alumnos, quienes pueden perder días de clase por falta de infraestructura adecuada.

“Así, el verdadero examen para el Gobierno no estará únicamente en cuántos jóvenes recibieron una beca o encontraron un lugar en el bachillerato. Estará en cuántos concluyen sus estudios, cuántos aprenden efectivamente y qué capacidades adquieren para incorporarse a la vida laboral y social”, dijo.

AVANCES DEL GOBIERNO

Logros en materia de salud, educación y vivienda.

38 Hospitales inaugurados.

205.4 Millones de piezas de medicamentos entregados gracias a las Rutas de la Salud.

20 Mil profesionales de la Salud han brindado atención casa por casa.

1 MILLÓN 800 mil viviendas para familias que ganan hasta dos salarios mínimos.

1.5 Millones de créditos se prevé otorgar.

300 Mil apoyos para el mejoramiento de viviendas.

5.2 Millones de créditos reestructurados.

+14.7 Millones de alumnos de nivel básico con la Beca Universal Rita Cetina.

4.2 Millones de jóvenes con la Beca Universal Benito Juárez.

414 MIL con Jóvenes Escribiendo el Futuro.

260 MIL estudiantes de media superior con la Beca Gertrudis Bocanegra.