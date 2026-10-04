Baja California mantiene cuarto lugar nacional en competitividad laboral por buenas condiciones de trabajo

Al contar con buenas condiciones para las personas trabajadoras, Baja California figura entre las entidades de la República mejor calificadas por el Índice de Competitividad Estatal 2026 (ICE), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al mantenerse en el cuarto lugar nacional en la categoría de Mercado de Trabajo, que evalúa aspectos como la calidad y las condiciones del empleo.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que este resultado refleja el dinamismo económico de Baja California y los esfuerzos para generar empleos dignos, atraer inversiones y ampliar las oportunidades laborales, acciones que contribuyen al bienestar de las familias bajacalifornianas.

Un trabajador realiza trabajos de soldadura en una obra de Baja California. ı Foto: Cortesía

El subíndice de Mercado de Trabajo ubica a Baja California en la cuarta posición nacional, con resultados favorables en indicadores como informalidad laboral, escolaridad e ingresos de las personas trabajadoras.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, señaló que estos indicadores permiten evaluar las condiciones del mercado laboral y la capacidad de las entidades para ofrecer oportunidades de empleo formal, así como para desarrollar el talento que requieren sus sectores productivos.

La medición del IMCO ubica a la entidad en un bloque de alto rendimiento junto a estados como Baja California Sur, Ciudad de México y Jalisco, consolidando a la región fronteriza como un polo de atracción de talentos e inversiones sustentables.

Al centro, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. ı Foto: Cortesía

El análisis del instituto resalta que la permanencia en las primeras posiciones del subíndice laboral responde a la consolidación de empleos formales bien remunerados, priorizando la estabilidad económica y el bienestar integral de la fuerza laboral sobre crecimientos coyunturales.

Estos resultados reflejan el impulso del gobierno de Marina del Pilar para que la entidad cuente con mejores oportunidades laborales, y un desarrollo económico que genere Bienestar Compartido para las familias.

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cehr