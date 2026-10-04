Ecatepec retira invasiones en vía pública mediante operativo ‘Rastrillo Social’

La alcaldesa Azucena Cisneros encabeza el operativo Rastrillo Social en Santa María Tulpetlac para liberar aceras y vialidades.

El gobierno de Ecatepec implementó en Santa María Tulpetlac el operativo Rastrillo Social, que forma parte de la plataforma “Ecatepec sin Mordidas”, y retiró una cama de la banqueta de avenida Las Torres y objetos diversos de calle Yucatán, que obstruían el libre tránsito peatonal y vehicular.

“La banqueta es vía pública, no es la extensión de una casa, no es la parte de un negocio”, advirtió la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al encabezar dicho operativo, realizado a petición de habitantes de Santa María Tulpetlac.

El programa “Ecatepec sin Mordidas” busca recuperar espacios urbanos y garantizar la seguridad peatonal en el municipio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

El operativo Rastrillo Social, impulsado por Azucena Cisneros, busca recuperar el espacio público y mejorar la movilidad y seguridad de peatones y automovilistas de Ecatepec.

En calle Yucatán la presidenta municipal constató que el cuarto de una vivienda fue construido en la banqueta, lo que obliga a los peatones a transitar por el arroyo vehicular.

En esta misma calle el ocupante de un domicilio utiliza la vía pública para almacenar productos de reciclado, entre ellos un gran contenedor lleno de PET y otros objetos, por lo que fue notificado para retirarlos ya que obstruyen la movilidad peatonal y vehicular, además de representar riesgo para la población.

En avenida Las Torres esquina con calle Cerrada de Tijuana una persona, al parecer en situación de calle, instaló una cama en la banqueta, en la que dormía, lo que ocupaba la totalidad de la acera, además de que en el sitio había gran cantidad de basura.

Autoridades de Ecatepec retiran objetos e invasiones que impedían el libre tránsito de peatones en la vía pública. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Igualmente un tobogán o resbaladilla del parque de avenida Las Torres era utilizado presuntamente como refugio por personas, pues en la parte superior del juego infantil fueron encontrados cartones y cobijas.

En el operativo Rastrillo Social participa personal de diversas áreas del gobierno de Ecatepec, entre ellas Consejería Jurídica, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Protección Civil, Gobierno, Movilidad, Mercados y Tianguis, y Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Un cuarto construido sobre la banqueta en la calle Yucatán será demolido tras los procedimientos legales correspondientes. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Autoridades municipales mencionaron que iniciarán los procedimientos legales correspondientes para demoler el cuarto de tabique construido en la banqueta de calle Yucatán y regresar el espacio a la comunidad.

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