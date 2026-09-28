Reducen la pobreza en Ecatepec y suman 3.3 millones de habitantes

El informe oficial sobre la evolución demográfica y el crecimiento poblacional fue presentado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Un total de 231 mil habitantes de Ecatepec abandonaron la condición de pobreza urbana durante los últimos tres años, como resultado del trabajo conjunto entre las autoridades federales, del Estado de México y el gobierno municipal.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establecen que la población actual del municipio alcanzó los tres millones 300 mil habitantes, cifra que transforma la dinámica social del municipio mexiquense.

La munícipe precisó que la encuesta del Inegi, revelada recientemente, confirma que Ecatepec duplicó su registro de un millón 640 mil pobladores. Debido a este incremento masivo, el gobierno local solicitará un aumento en las partidas presupuestales de los próximos ejercicios fiscales.

En el rubro de seguridad pública, la estrategia del Mando Unificado reportó una reducción de 43.9 por ciento en delitos de alto impacto. La acción operativa incluyó la realización de más de 20 mil Mesas de Paz Comunitarias y el despliegue de 14 mil cámaras de videovigilancia con alarmas en zonas prioritarias.

Las mediciones que certifican la disminución de la vulnerabilidad social en el municipio fueron validadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). ı Foto: Especial.

Respecto a la infraestructura hídrica, la administración destinó 757.4 millones de pesos mexicanos para la rehabilitación integral de 16 pozos, siete cárcamos y 23 instalaciones hidráulicas, logrando un aumento del 12 por ciento en la eficiencia de distribución de agua para las comunidades.

Por su parte, el Plan Integral de la Zona Oriente ejecutó la repavimentación de 46.2 kilómetros en avenidas de alto flujo como Vía Morelos, Avenida Central y Las Torres, junto con la modernización de la avenida Recursos Hidráulicos. En el área social, más de 70 mil mujeres reciben apoyos directos.

“La coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno permite atender rezagos históricos en el municipio y consolida resultados que impactan directamente en la calidad de vida de las familias”, afirmó Cisneros Coss al destacar la colaboración con la gubernatura estatal y la presidencia de la República.

El reporte de resultados se enmarca en las actividades previas al Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Actualmente, la población de Ecatepec supera a la de 17 entidades federativas, entre ellas Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Quintana Roo.

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JVR