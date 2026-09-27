Azucena Cisneros inaugura repavimentación de la avenida Verdines, tras 40 años sin intervenir

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de la avenida Verdines, en el fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, que se encontraba deteriorada tras 40 años sin intervenir.

“Jamás nadie había puesto el interés que ha puesto usted”, afirmó Óscar Fernández Hernández, un habitante del fraccionamiento durante la entrega de la vialidad. “Vinieron de diferentes partidos, expresidentes municipales, gobernadores a hacer campaña y jamás regresaron. Vinieron, nos juraron y nadie hizo absolutamente nada”, agregó.

El también creador de contenido, conocido en redes sociales como “Yaggo Lanvan la mesurada”, detalló que su comunidad es el límite de Ecatepec con Coacalco, por lo que ningún gobierno municipal se preocupó por los colonos. “Tuvimos más de 40 años, presidenta, sin que nadie viniera a presentarse así, como usted”, dijo.

Azucena Cisneros rehabilita la avenida Verdines, en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Relató que Azucena Cisneros encabezó una Mesa de Paz en la colonia La Joya y ahí le pidió apoyo pare repavimentar avenida Verdines, lo que tuvo rápida respuesta y la vialidad fue remozada.

Cisneros Coss agradeció a los colonos por participar en la reconstrucción de su comunidad y ofreció realizar más obras, con el objetivo de superar el rezago en que se encuentra Ecatepec.

“Nunca jamás debimos haber vivido este rezago si se hubiera actuado con responsabilidad, si se hubiera dedicado el gobernante al solo interés de la gente y del pueblo. Llegaron y nos tocaron los peores” Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec



Azucena Cisneros rehabilita la avenida Verdines, en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que avenida Verdines tiene 342 metros de longitud, por lo que fue necesario colocar 2 mil 793 metros cuadrados de asfalto, lo que se hizo con recursos propios en beneficio directo para 900 personas e indirectamente a más de 4 mil 500 habitantes.

“Esta es una de las calles que tienen ciertas características y por la cual pasa la mayor parte de vehículos que van hacia Coacalco y de allá a Ecatepec. Y en las inundaciones es la más usada. Por eso es tan importante intervenirla y la verdad estaba muy pero muy maltratada”, expresó.

Azucena Cisneros rehabilita la avenida Verdines, en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Elba Martínez Ampudia, habitante de Verdines, reconoció que la avenida “estaba muy fea, horrible. Para nosotros era muy molesto”, aunque anteriores autoridades no les hicieron caso a pesar de solicitar la repavimentación en varias ocasiones, debido tal vez porque se ubican en los límites de Ecatepec con Coacalco. “Éramos los olvidados”, mencionó.

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cehr