Arrancan en Ecatepec las jornadas comunitarias de bacheo

El arranque formal de las jornadas comunitarias de repavimentación se realizó en el pueblo de Santa María Chiconautla.

La administración municipal de Ecatepec inició el programa “Domingos de Bachetón” en la comunidad de Santa María Chiconautla, una iniciativa que suma la participación directa de la ciudadanía en las labores de reparación y acondicionamiento de las vialidades locales.

El despliegue operativo comenzó de manera simultánea en los ocho pueblos originarios de la demarcación: San Cristóbal, Guadalupe Victoria, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada.

Con esta estrategia, los Consejos de Participación de colonias y pueblos originarios colaboran activamente junto con el personal del Ayuntamiento en la aplicación de la mezcla asfáltica y la limpieza de los tramos intervenidos.

Las jornadas de participación social fortalecen el esquema permanente denominado "Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7" en Ecatepec. ı Foto: Especial.

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, destacó la importancia del trabajo comunitario para agilizar la recuperación del espacio público y atender el rezago vial en las comunidades.

“Hoy empiezan los domingos de bacheo con los Consejos de Participación. Tenemos que seguir trabajando en conjunto para transformar nuestras calles”, afirmó la alcaldesa al incorporarse a las tareas operativas en territorio.

Esta jornada complementa las acciones operativas del plan “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7”, esquema que moviliza a más de mil personas en distintos turnos de trabajo, incluyendo cuadrillas nocturnas de aplicación de asfalto.

En las labores participan 12 cuadrillas compuestas por trabajadores de servicios públicos, además de 10 brigadas integradas por funcionarios de 29 direcciones del gobierno municipal, quienes fueron capacitados previamente en el manejo de insumos y medidas de seguridad.

Al respecto, Cisneros Coss señaló que la meta es contar con servidores públicos dedicados al trabajo de campo, dejando de lado los esquemas tradicionales de oficina para atender directamente las peticiones vecinales.

Al inicio del periodo de gobierno actual, las autoridades locales diagnosticaron que el 80 por ciento de la red vial en el municipio presentaba severos daños estructurales o faltante de carpeta asfáltica.

Con la integración de las familias ecatepenses en los trabajos dominicales, el Ayuntamiento busca acelerar la rehabilitación integral de las avenidas principales y calles internas que conectan a miles de automovilistas y peatones diariamente.

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JVR