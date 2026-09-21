Desaparece hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla; ya se investiga el caso

Los acercamientos institucionales por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) se mantienen con el alcalde Mateo Hernández López.

La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla informó la desaparición del hijo del alcalde del municipio de Tecamachalco, Mateo Hernández López.

Samuel Aguilar Pala, titular de la dependencia estatal, detalló que las autoridades ministeriales investigan el caso del menor, que fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre a las 13:00 horas.

“El sábado ahí alrededor de la 1 de la tarde desapareció el hijo del presidente municipal y, como en todos los casos, el señor gobernador nos ha instruido estar al pendiente con las familias de los desaparecidos y lo que puedo decirles es esto que está desaparecido un joven”, indicó Aguilar Pala en conferencia de prensa.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, el hijo del alcalde del municipio de Tecamachalco, Mateo Hernández López, no regresó a su casa después de realizar trabajos escolares con sus compañeros.

El reporte institucional sobre la desaparición del adolescente fue presentado en rueda de prensa por la Secretaría de Gobernación de Puebla (Segob Puebla). ı Foto: Especial.

La desaparición del estudiante movilizó a corporaciones de seguridad en la entidad e impulsó labores institucionales para establecer su paradero.

Hasta el momento, las autoridades de Puebla no han revelado si se ausentó por su propia voluntad o se trata de un secuestro, como se informó en redes sociales.

“Yo les pido respetuosamente ser empáticos con el tema, así como en los demás casos y esperar pues el avance de las de las investigaciones”, dijo el titular de Segob Puebla.

Confirma el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, la desaparición del hijo del presidente municipal de #Tecamachalco Mateo Hernández López, quien fue visto por última vez el pasado sábado cuando se dirigía a realizar trabajos escolares. pic.twitter.com/3kWNiyCY6A — Mari Loli Pellón (@MariLoliPellon) September 21, 2026

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, declaró que los familiares del menor no habían presentado una denuncia formal ante la representación social.

Ante esta situación, la FGE entabló acercamientos con el alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández López, para invitarlo a formalizar el procedimiento legal e impulsar las diligencias ministeriales correspondientes. El presidente municipal no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a los hechos que involucran a su hijo.

Las autoridades ministeriales continúan con las diligencias para esclarecer el suceso y dar con el paradero del adolescente. En tanto avanza el caso, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes oficiales que emita la fiscalía conforme progresen las indagatorias.

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JVR