Michoacán invierte 7,700 mdp para construir y renovar hospitales

El paquete de financiamiento conjunto de 7 mil 702 millones de pesos agrupa recursos estatales, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar.

Las familias de Michoacán contarán con nuevas instalaciones de salud pública gracias a una bolsa de 7 mil 702 millones de pesos ejercida entre el gobierno estatal, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE. Los recursos económicos buscan ampliar el acceso a especialidades médicas y reducir el rezago en atención hospitalaria.

La obra de mayor alcance es la construcción del Hospital General Villas del Pedregal, en Morelia, que requiere cuatro mil millones de pesos. Este centro médico dispondrá de 260 camas, 54 especialidades y 51 consultorios, además de áreas de hemodiálisis, tomografía, oncología y cuidados intensivos.

En la región de Uruapan avanza la edificación del Hospital General Número 86 del IMSS, con mil 400 millones de pesos para equipar 90 camas censables y tres quirófanos. A la par, en Zitácuaro se destinan mil 500 millones de pesos para un complejo con 72 camas y 20 especialidades sanitarias.

Por su parte, en el puerto de Lázaro Cárdenas se canalizan 660 millones de pesos para obras de urgencias y cuidados intensivos. Mientras tanto, en Cherán se inyectan 600 millones de pesos a la Clínica Hospital del ISSSTE, espacio que integrará la medicina tradicional y la partería de los pueblos originarios.

La obra médica de mayor dimensión en la capital del estado corresponde a la construcción del Hospital General Villas del Pedregal, en Morelia. ı Foto: Especial.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la importancia de las gestiones institucionales: “Esta transformación responde al esfuerzo conjunto con la Federación para consolidar un modelo universal de salud que garantice la atención médica, incluyente y con pertinencia cultural a la población sin seguridad social”.

Las zonas indígenas y la región de la costa cuentan con asignaciones puntuales: 397 millones de pesos para el Hospital Comunitario de Arantepacua y 330 millones de pesos para el Hospital Regional Comunitario de Maruata. Además, se aplican 256 millones de pesos en la rehabilitación de clínicas en Huetamo, La Piedad, Uruapan y Zamora.

Finalmente, la estrategia del sector abarca la educación superior en medicina y enfermería. Mediante apoyos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Tangancícuaro y Morelia, junto con la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacapu, se busca asegurar el relevo generacional de personal médico en el estado.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR