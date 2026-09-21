IMCO reconoce a Baja California por su avance en agua e inversión

El proyecto de infraestructura hídrica asegurará el suministro de agua para los municipios de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.

Los habitantes de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito contarán con acceso asegurado a agua potable durante las próximas tres décadas. Esto ocurrirá mediante la construcción de una nueva planta desaladora concebida para atender el histórico desabasto de este recurso vital en la franja fronteriza del país.

El anuncio se dio en el marco de la presentación del Índice de Competitividad Estatal 2026. En el foro, celebrado en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad otorgó un reconocimiento a Baja California por colocarse entre las entidades que mejoraron de forma constante su desempeño general durante las últimas dos décadas.

Durante las mesas de diálogo con autoridades estatales, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda subrayó que la región ya no puede depender de una sola fuente hídrica. Por ello, la planta desaladora busca diversificar el suministro público ante el crecimiento poblacional y las presiones ambientales vigentes.

“Con esto le vamos a garantizar el agua a Baja California al menos por los próximos 30 años, cuando dependíamos únicamente del Río Colorado; en las condiciones actuales no podemos tener una sola fuente de abastecimiento”, enfatizó la titular del Ejecutivo estatal durante su intervención en el evento nacional.

El reconocimiento a los avances de gestión estatal fue otorgado en la Ciudad de México por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). ı Foto: Especial.

Además del abastecimiento hídrico, la estrategia regional incluye la reconversión del sector educativo. El plan oficial busca dejar atrás la atracción de empleo enfocado únicamente en mano de obra básica para desarrollar talento técnico calificado. Esta formación atenderá la demanda de sectores clave como la manufactura de semiconductores, la biotecnología, la industria médica y el ramo aeroespacial.

De forma paralela, el gobierno local impulsa proyectos prioritarios de infraestructura logística y energética. Entre ellos destacan el impulso al desarrollo portuario en Punta Colonet, el arranque de la garita internacional Otay II y el fortalecimiento de la red de transmisión eléctrica para sostener el crecimiento industrial de la zona.

Con la combinación de certidumbre hídrica, fortalecimiento de la red eléctrica e inversión educativa, el estado busca afianzar las bases técnicas para recibir nuevas inversiones productivas, con el propósito de generar un mayor bienestar económico en la región norte de México.

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JVR