Maru retoma diálogo con la administración federal

El mensaje de agradecimiento y colaboración intergubernamental por parte de Maru Campos reconoció la apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo ayer en la Ciudad de México una serie de reuniones con las secretarías de Gobernación (Segbo) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en una nueva señal de acercamiento con la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum tras meses de diferencias entre ambos gobiernos.

El encuentro con dependencias federales ocurrió dos días después de que Campos Galván y Sheinbaum Pardo reconocieron los desencuentros entre sus administraciones durante una reunión privada en Ciudad Juárez, donde acordaron mejorar los canales de comunicación.

“Acabamos de terminar reuniones en la Secretaría de Gobernación, temprano, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y tendremos más reuniones hoy por la tarde”, informó la gobernadora en un video difundido en redes sociales.

El conflicto entre ambas administraciones se agudizó en abril pasado, después de que el Gobierno federal cuestionó la presencia de agentes extranjeros durante un operativo en Chihuahua sin conocimiento del Gabinete de Seguridad.

La Presidenta Sheinbaum sostuvo entonces que cualquier colaboración estatal con agencias de otro país debe contar con autorización federal y sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional.

La mandataria estatal resaltó la apertura de la administración federal durante sus reuniones en la capital del país y agradeció a la jefa del Ejecutivo federal por facilitar estos espacios, que consideró un respaldo para Chihuahua.

El mensaje marca un contraste con la postura que la gobernadora matuvo semanas atrás. El 2 de septiembre explicó su ausencia del Segundo Informe presidencial y señaló que existían acusaciones en su contra y una “ofensiva” por sus decisiones de gobierno, aunque reiteró su disposición a colaborar con la Federación.

“Así que sigamos trabajando para dar resultados para Chihuahua y seguir defendiendo lo que es nuestro, lo que es de los chihuahuenses”, sostuvo. Campos no detalló los acuerdos alcanzados este lunes ni los asuntos de sus siguientes reuniones.

Maru Campos sostiene reuniones en Segob y SSPC; agradece apoyo a Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo reuniones en la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular es Omar García Harfuch.

“Estamos en la Ciudad de México, acabamos de terminar reuniones en la Secretaría de Gobernación temprano, en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y tendremos más reuniones hoy por la tarde.

En un video publicado en redes sociales, la mandataria estatal agradeció el apoyo recibido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y confío en seguir dando resultados en seguridad durante su mandato en Chihuahua.

“Agradecerle al Gobierno Federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, por abrirnos estas puertas, que no significan más que un apoyo para el Estado de Chihuahua. Así que sigamos trabajando para dar resultados para Chihuahua y seguir defendiendo lo que es nuestro, lo que es de los chihuahuenses”, agregó.

La gobernadora de Chihuahua anunció que va a sostener más reuniones en su visita a la Ciudad de México. En el mensaje no reveló con quién o dónde serían dichos encuentros.

Este nuevo capítulo de cooperación ocurrió después de la tensión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras un operativo en Chihuahua en el que habrían participado agentes de la CIA estadounidense sin notificar a las autoridades federales.

El Gobierno Federal inició investigaciones a través de la FGR por posibles violaciones a la ley y a la soberanía nacional, citando a comparecer a funcionarios estatales y a la propia gobernadora.

Gobernar con responsabilidad exige diálogo, coordinación y firmeza.



Arrancamos la semana en la Ciudad de México con reuniones de coordinación en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y continuaremos con la agenda por la tarde.… pic.twitter.com/fb0B2eUmFW — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 21, 2026

Campos defendió la actuación de su gobierno en el combate al crimen, pero su fiscal estatal dimitió tras reconocer el contacto con agencias extranjeras. La disputa adquirió matices políticos.

Mientras Morena acusó a la oposición de vulnerar la soberanía, líderes del PAN denunciaron persecución política contra Campos. La gobernadora también recriminó la falta de apoyo federal en temas como la crisis hídrica en las presas locales y las restricciones ganaderas.

El conflicto tuvo un punto de inflexión el 19 de septiembre de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvieron un encuentro privado en Ciudad Juárez.

Ambas acordaron reforzar la coordinación institucional y respetar el marco legal, comprometiéndose a deslindar responsabilidades si se comprueban irregularidades cometidas por servidores públicos en el operativo.

Chihuahua se prepara para elecciones en 2027

Cabe señalar que en 2027, el estado de Chihuahua renovará la gubernatura, la integración del Congreso estatal y la totalidad de sus ayuntamientos.

De acuerdo con el catálogo de cargos establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE), a nivel municipal se renovará la administración pública de las 67 demarcaciones territoriales de la entidad, donde se elegirán 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas y 678 regidurías.

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JVR