Esperan a la Presidenta en Chihuahua

Escándalo y tironeos se han registrado en el partido Morena, que el oficialismo relegó a un muy secundario su narrativa en contra, ni más ni menos, que de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por haber permitido la acción de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio en ese estado.

Y todo les ha pasado, tanto a los de Palacio Nacional como a los morenistas. La relación con Estados Unidos ha empeorado; la soberanía se ha vuelto un discurso demasiado manoseado y siguen montados en la defensa a ultranza de Andy López y del senador Adán Augusto López, mientras la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum le puso la “ley del hielo” al impresentable gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Así, entre que en el oficialismo no acierta a tapar tantos hoyos que se le han hecho, hay un elemento que hay que agregar: los destapes de los virtuales candidatos a diferentes gubernaturas que para rematar, ha propiciado serias diferencias, en el seno mismo del morenismo y entre sus rémoras, especialmente el PT, partido que se siente capaz de ir solo en diferentes entidades y hasta ganar. Esa designación desde luego que le interesa a Estados Unidos.

la gobernadora de Chihuahua, que observa toda esta situación, no se ha quedado pasiva y envió una carta a la presidenta Sheinbaum, la víspera de su visita a Ciudad Juárez.

En dicha misiva, Maru Campos hizo tres peticiones a la jefa del Ejecutivo. Una es como buena anfitriona darle la bienvenida personalmente a la presidenta. Otra, es acompañarla a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad para conocer la estrategia del estado y “despejar cualquier duda” sobre el trabajo contra el crimen organizado.

Ello indudablemente se remite al suceso que hizo que la relación entre la presidenta y la mandataria de Chihuahua se fracturara seriamente porque la jefa del Ejecutivo vio “la paja” en el ojo de la gobernadora y no reparó la viga que traen los impresentables de Morena.

También está lograr que haya coordinación entre el gobierno federal y el estatal.

De forma anticipada, la gobernadora escribió en su misiva: “Celebro sinceramente su visita y le doy la más cordial bienvenida a nuestra tierra, a nombre del Gobierno del Estado y de las familias chihuahuenses. Habrá que ver qué responde Sheinbaum Pardo; si guarda la cortesía política o bien, le da por ignorar a la gobernadora como es su costumbre.

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La lista de aspirantes panistas al gobierno de Querétaro se acortó súbitamente, ante la avanzada de Morena y la abierta campaña de proselitismo de Santiago Nieto, con un sin úmero de reuniones y conferencias de prensa desde la Cámara de Diputados local, lo que ha motivado un desencuentro entre los legisladores de los diversos partidos estatales. Nieto, que es un mal abogado, está utilizando las instalaciones y apoyos de la legislatura de Morena.

Por ello los precandidatos panistas, Felifer Macías, actual presidente municipal de la capital queretana, y Luis Nava quien renunció a la Secretaría de Desarrollo Económico hace 2 días, se declaran listos para enfrentar a Morena y para asumir la candidatura de Acción Nacional.

Mauricio Kuri dice que tiene todo controlado y que será a finales del mes cuando se formalice el destape de cualquiera de estos personajes. Los morenos están confiados en que tienen la mayoría legislativa local, y que ello los ayudará a derrotar a los azules; sin embargo el gobierno de Kuri es bien evaluada por los queretanos que desde siempre han sido panistas, aunque antes se disfrazaran de priístas.

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